CSGT TP.HCM phát hiện một số trường hợp dùng giấy đi đường giả để lưu thông

Theo PC08, đối với các trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông thì lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đồng thời thu hồi giấy đi đường.

Đối với các trường hợp làm hoặc sử dụng giấy đi đường giả thì lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra xử lý theo quy định.

"Việc sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích hoặc sử dụng giấy đi đường giả tràn lan tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do việc lưu thông không được kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch và nỗ lực của toàn xã hội", Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM nhận định.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 25.8.2021, Công an Thành phố được giao là đầu mối in giấy đi đường mẫu mới cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Qua ghi nhận của Thanh Niên, sáng 26.8, tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Sỹ (đoạn gần Công an P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM), cán bộ CSGT - TT của Công an Q.Tân Bình khi trực chốt đã phát hiện một trường hợp dùng giấy đi đường giả. Khi CSGT kiểm tra, người này xuất trình 2 tờ giấy cùng ghi thông tin của mình nhưng không có số thứ tự, không có một số đặc điểm nhận diện giấy đi đường do Công an Thành phố in.