TP.HCM: Công an Q.3 mang 8 tấn rau tặng tận nhà, người dân yên tâm giãn cách

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bên cạnh công tác chuyên môn đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, lực lượng công an trên địa bàn TP.HCM luôn có các hoạt động hỗ trợ người dân, đảm bảo an sinh xã hội.