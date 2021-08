Nữ công an lái xe đặc chủng đi siêu thị giúp người dân TP.HCM: Bà con mừng, mình hết mệt

“Bột nếp, bột gạo, bột năng mỗi loại 1 bịch nè”, “Ui hết sữa tươi ít đường rồi, lấy sữa tươi không đường được không ta”,… đại úy Biện Thị Thu Thủy (nữ công an P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM) lúi húi trong siêu thị để tìm mua thực phẩm theo chương trình đi chợ giúp dân mùa dịch của TP.HCM từ 23.8. ‘Nhìn bà con mừng, mình quên hết cả mệt’, chị bộc bạch.

Lựa tới lựa lui, món thì hết, món thì không đúng loại với yêu cầu của người dân, nữ công an phường cùng tình nguyện viên phải chạy sang siêu thị khác để tìm mua đủ thực phẩm đã chốt đơn với người dân.

Đi chợ là "nghề” của mình

Trước ngày 23.8, đại úy Biện Thị Thu Thủy được phân công nhiệm vụ trực chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Sỹ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, lưu lượng xe giảm, chị được phân công cùng tình nguyện viên thực hiện chương trình đi chợ giúp dân.

“Phường có mình tôi với anh trưởng phường là chạy được xe này thôi nên tôi dùng xe này đi chợ giúp dân cho tiện, chở được nhiều đồ”, chị Thủy chia sẻ Ảnh: Độc Lập Mỗi ngày, nhóm đi chợ giúp dân chốt đơn từ 6 - 11 giờ sáng Ảnh: Độc Lập

Mỗi sáng, chị cùng đoàn thanh niên ngồi check tin nhắn trong các group Zalo, chốt đơn ghi ra giấy rồi bắt đầu di chuyển qua siêu thị. Để thuận tiện cho việc vận chuyển, chị Thủy dùng xe bán tải của phường để đi siêu thị, chở hàng.

Trong bộ sắc phục màu xanh, chị Thủy đeo khẩu trang, bao tay, trang bị thêm kính chắn giọt bắn nhanh nhẹn mở cửa xe đặc chủng, ngồi lên ghế tài xế ôm vô lăng, nổ máy rồ rồ. Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy đồng nghiệp và tình nguyện viên đã lên đủ, chị yên tâm xuất phát. “Phường có mình tôi với anh trưởng phường là chạy được xe này thôi nên tôi dùng xe này đi chợ giúp dân cho tiện, chở được nhiều đồ”, đại úy Thủy cười chia sẻ.

Chị lựa chọn kỹ từng loại theo yêu cầu của người dân Ảnh: Độc Lập

Từ 23.8, Công an P.1 bắt đầu cùng đoàn thanh niên đi chợ giúp dân Ảnh: Độc Lập

Bên trong siêu thị những ngày này ngoài nhân viên chỉ có công an và tình nguyện viên. Nữ công an phường nhanh chóng xách giỏ, tay cầm tờ giấy vừa chốt đơn đi dọc khắp các gian hàng để tìm từng món đúng với yêu cầu của người dân.

Dù mồ hôi nhễ nhại, tóc bết lại trên mặt và ướt cả lưng áo, nhưng đại úy Biện Thị Thu Thủy vẫn thoăn thoắt với công việc. Chị tâm sự: “Là phụ nữ, việc đi chợ cũng là nghề của mình rồi nên cũng dễ dàng hơn so với các đồng chí nam. Dù vậy, việc đi siêu thị những ngày này cũng gặp một chút khó khăn vì siêu thị không có đủ hết các mặt hàng như người dân đặt nên tôi phải di chuyển nhiều siêu thị thì mới mua đủ. Mình mua cho mình thì có thể linh động đổi qua ăn món khác, nhưng mua cho người dân thì phải mua đúng đơn đó, thành ra sẽ hơi lâu”.

Mỗi ngày, P.1 đi chợ giúp gần 400 hộ dân Ảnh: Độc Lập Quảng cáo Chị Thủy nói vui đi chợ như "nghề" của mình rồi nên không có gì là quá khó khăn Ảnh: Độc Lập

Mỗi đơn hàng, chị Thủy cùng tình nguyện viên sẽ mất khoảng 10 – 15 phút để chọn món, đủ 10 đơn, chị lại lái xe đi giao tận nhà giúp dân. Gặp những con hẻm nhỏ, nữ công an phường và đồng nghiệp phải xuống xách các túi thực phẩm đi bộ vào bên trong.

“Cũng may mình công tác trong lực lượng vũ trang nên sức khỏe , sức chiến đấu của mình bền bỉ, xách những đơn hàng như thế này cũng bình thường thôi. Làm ngày này qua ngày kia cũng mệt nhưng mình nhận lời cảm ơn từ người dân hay nét mặt vui mừng của họ mà mình quên hết cả mệt. Nhất là có những em bé thấy mình đi vào vẫy tay ríu rít con chào cô công an, con cảm ơn cô công an, nghe vậy mình rất vui”, đại úy Thủy tâm sự.

Nữ công an thoăn thoắt với công việc giao, nhận thực phẩm giúp người dân Ảnh: Độc Lập

Hơn 2 tháng qua, chị Thủy cùng đồng nghiệp trực chiến tại đơn vị để tăng cường lực lượng phòng chống dịch. Không được về nhà nên những lúc xách giỏ đi chợ giúp dân khiến chị nhớ lại lúc ở nhà đi chợ cho gia đình. Mỗi lần như vậy, chị lại mong dịch chóng qua để được về thăm gia đình.

“Quá tốt, người dân an tâm ở nhà”

Nhận 3 túi thực phẩm vừa được công an đi chợ giúp, ông Lê Thanh Tú (ngụ P.1, Q.Tân Bình) xúc động: “Quá là tốt luôn, tôi thấy rất vui khi được công an mang thực phẩm đến tận nhà như thế này. Chúng tôi an tâm ở nhà chấp hành chỉ thị của nhà nước, mà thức ăn vẫn đầy đủ”.

Ông Tú nhận xét, cách tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân của địa phương rất hiệu quả vì tất cả đều trao đổi qua nhóm Zalo. Khi cần mua gì, người dân chỉ việc lên đơn, chờ siêu thị báo giá rồi chuyển khoản hoặc nhận thực phẩm thanh toán sau.

Nếu ở siêu thị này không đủ sản phẩm người dân chốt đơn, công an sẽ đi đến siêu thị khác tìm mua cho đủ các sản phẩm Ảnh: Độc Lập Toàn bộ người dân trên địa bàn được đi chợ hộ Ảnh: Độc Lập

Anh Ngô Nam Việt, Bí thư đoàn P.1, cũng cho hay chương trình đi chợ giúp dân được triển khai từ 23.8. Người dân trên địa bàn sẽ đặt hàng qua các nhóm Zalo theo tổ dân phố từ 6 – 11 giờ mỗi ngày, sau đó tình nguyện viên sẽ tiếp nhận đơn hàng và đến siêu thị soạn hàng, chuyển hàng đến tay người dân trong ngày. Với những đơn hàng không đủ sản phẩm sẽ được nhóm giao vào sáng hôm sau.

Hiện nay, P.1 đang có 100 tình nguyện viên đi chợ giúp 400 hộ dân mỗi ngày, ngày hôm sau đến lượt các hộ khác…

Nhìn hình ảnh nữ công an đứng trước nhà gửi thực phẩm đã đặt, ông Lê Thanh Tú cho biết ông và gia đình an tâm ở nhà giãn cách Ảnh: Độc Lập Quảng cáo Địa phương khuyến khích người dân thanh toán chuyển khoản, các trường hợp thanh toán tiền mặt thì tiền sẽ được khử khuẩn trước khi nhận Ảnh: Độc Lập

Ông Bùi Hoàng Lộc, Phó bí thư Đảng ủy P.1, chia sẻ chương trình "Shipper 0 đồng" được phường triển khai từ khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 15 . Ban đầu, lực lượng hỗ trợ đi chợ giúp các hộ cách ly y tế , người già neo đơn, nhưng từ 23.8 thì mở rộng ra là đi chợ giúp toàn bộ người dân của phường. Riêng 1600 trường hợp khó khăn thì được phường hỗ trợ thực phẩm miễn phí trong thời gian này.

“Một số trường hợp người dân nhờ mua thuốc lá, mua bia, hay hành ngò phải đúng loại, thịt đúng loại đúng giá người dân hay dùng,… khi đặt đơn trong chương trình đi chợ giúp dân. Chúng tôi phải động viên người dân chia sẻ cùng chính quyền, mong người dân thông cảm trong bối cảnh dịch bệnh”, ông Lộc chia sẻ.