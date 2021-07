CSGT TP.HCM xử phạt người ra đường sau 18 giờ: Shipper người gọi bắt đền, người khóc nghẹn

Tối 26.7 – ngày đầu tiên TP.HCM đồng loạt kiểm soát người dân ra đường sau 18 giờ để tăng cường các biện pháp mạnh mẽ phòng chống dịch Covid-19 . Đường phố im vắng vì không có người dân nào ra đường (trừ nhóm người phải làm công vụ và được phép). Dẫu vậy đây đó vẫn còn một số shipper với đủ lý do ở ngoài đường. Người nhận ra lỗi sai với CSGT, người cãi không chịu, thậm chí gọi bắt đền công ty dù đơn hàng đã xong từ mấy tiếng trước.

“Bí” khi bị CSGT gặng hỏi lý do

Từ 18 giờ, đội CSGT – TT Công an Q.Tân Bình có 4 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn quận để kiểm soát người dân ra đường. Theo quy định của UBND TP, chỉ có 5 nhóm ngành, nghề được phép hoạt động sau khung giờ này. Đi theo tổ công tác, PV vẫn ghi nhận một số trường hợp chưa chấp hành quy định bị xử phạt.

Anh C. nhờ tổng đài nói chuyện với CSGT. Tổng đài thông báo luôn cho CSGT đơn của anh hoàn thành trước 18 giờ Ảnh: Ngọc Dương

Khoảng 20 giờ, tổ tuần tra đi trên đường Trường Chinh gặp một shipper đang chạy xe cùng chiều nên yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Anh cho biết tên C.V.C (38 tuổi, ngụ Q.11), vừa đưa giấy tờ cho CSGT, anh lật đật mở điện thoại lên quay phim. Anh C. cho biết vừa đi giao xong đơn hàng và đang trên đường về. CSGT yêu cầu mở lịch sử đơn kiểm tra thì thấy lộ trình giao hàng là chung cư Tây Thạnh – Q.12, nhưng không hiện rõ giờ.

Lúc đầu, shipper này cho biết nhận đơn từ 14 giờ, đơn siêu rẻ được giao trong 2 tiếng. CSGT thắc mắc, vậy sao tới 20 giờ anh vẫn còn ngoài đường thì anh C. đổ tại xe hư, phải sửa xe. CSGT hỏi tiếp: “Anh sửa xe ở chỗ nào? Sau 18 giờ đâu còn chỗ nào mở cửa đâu mà anh đi giao đơn 6 tiếng đồng hồ rồi chưa về nhà?”. Anh C. “sửa” lại giờ nhận đơn hàng là 16 giờ chứ không phải 14 giờ. CSGT – TT Công an Q.Tân Bình yêu cầu anh C. xuống xe để lập biên bản.

Shipper cãi đủ lý do, nhưng sau đó cũng ký biên bản Ảnh: Ngọc Dương

Anh nói CSGT làm như vậy là không được vì shipper được phép hoạt động, sau đó gọi bắt đền tổng đài. “Bây giờ em đang bị phạt 2 triệu, nhờ anh chị tổng đài hỗ trợ email thế nào cho đội để như thế nào đi anh chị ơi. Chứ hàng giao xong mà chốt tùm lum hết nên về trễ”, anh trao đổi với tổng đài công ty, nhờ luôn tổng đài thuyết phục CSGT.

Lát sau, tổng đài gọi lại báo kiểm tra hệ thống thì hai đơn hàng của shipper đều hoàn thành trước 18 giờ, đến 20 giờ shipper vẫn chưa về nhà nên công ty không thể giải quyết. Anh C. bị CSGT lập biên bản phạt 2 triệu.

Một số shipper cùng hãng với anh C. cho biết app vẫn nổ đơn sau 18 giờ không hủy được nên vẫn phải hoàn thành công việc Ảnh: Ngọc Dương

Cũng trong tối 26.7, các chốt trực của Tân Bình ghi nhận một số trường hợp là shipper cùng hãng với anh C. đi giao hàng. Tại các chốt, shipper đều đổ tại “đơn vẫn nổ” trên app.

Khóc nghẹn vì đơn hàng 80.000 đồng

Sau khi đi tuần tra qua nhiều tuyến đường, tổ công tác dừng lại gần công viên Hoàng Văn Thụ. Tại đây, một người đàn ông luống tuổi tên M. mặc áo Grab chở theo 2 thùng trái cây chằng chéo trước sau bị CSGT thổi phạt.

Người đàn ông mặc áo Grab khóc nghẹn khi bị báo lỗi phạt 2 triệu Ảnh: Ngọc Dương

Ông M. giải thích là đối tác của Grab, nhưng đây là đơn hàng ngoài của một mối quen nhờ đi nhận thùng hàng trái cây, chủ hàng là một bà cụ đã già. Ông có hẹn với nhà xe nhận hàng lúc 15 giờ, nhưng đợi mãi đến qua 18 giờ mới nhận được hàng. Biết quy định là vậy, nhưng vì lỡ chờ và lỡ hứa với bà cụ, ông M. đành ngồi đợi để chở về, dù bụng dạ nóng như lửa đốt.

Khi bị CSGT kiểm tra, ông mở chiếc bóp lép xẹp, còn tờ giấy cầm giấy tờ xe vài ngày trước. Ông cho hay hết tiền nên phải mang đi cầm đồ có vài đồng xoay xở qua ngày nên mong CSGT bỏ qua, vì giờ có bị phạt ông cũng không biết lấy tiền ở đâu để đóng.

CSGT hỏi thăm hoàn cảnh gia đình và quyết định không phạt, nhắc ông M. cố gắng thực hiện theo các yêu cầu của TP Ảnh: Ngọc Dương

“Tôi có vợ mà không có con, hai vợ chồng thôi nhau mấy năm rồi, giờ còn một mình thân già, tự làm tự ăn. Đơn này có 80 ngàn thôi, đợi mấy tiếng nhưng do hàng đến trễ chứ không cũng chẳng ra đường giờ này làm gì. Tôi cũng chỉ dám ở nhà trọ có 700 ngàn/tháng, mong mấy anh bỏ qua giùm cho hoặc phạt lỗi nào nhẹ nhẹ giúp tôi”, ông nghẹn giọng.

CSGT cũng nghẹn lòng, nhìn bộ đồ cũ mèm, ướt mồ hôi nên giải thích: “Con nói với chú nè, ngày mai chú phải biết là chở những mặt hàng nào theo Chỉ thị 16 thôi, còn chú giao những loại khác là sẽ bị phạt, hơn nữa chú cũng không ra đường sau 18 giờ giúp con. Bây giờ ở đây chúng con ghi nhận lại chú, chú nhận số hàng trái cây này trễ, tụi con thông cảm cho chú bữa nay”.

CSGT hỗ trợ ông M. chằng lại các thùng trái cây để đi về Ảnh: Ngọc Dương

Ông M. rối rít cảm ơn và cho biết luôn tuân thủ tuyệt đối quy định, từ mai dù có thế nào cũng không để xảy ra tình trạng tương tự. CSGT giúp ông chất lại thùng trái cây lên xe, nhìn ông nổ máy chạy về nhà ở P.8, Q.Tân Bình.

Lãnh đạo đội CSGT – TT Công an Q.Tân Bình cho biết, trong ngày 26.7, đội đã lập biên bản 8 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 1 trường hợp vượt đèn đỏ, 1 trường hợp chở hàng cồng kềnh và 50 trường hợp ra đường không cần thiết.