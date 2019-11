Cụ 80 tuổi vay mượn tiền chăm con trong bệnh viện TP.HCM, bị trộm sạch tiền

Mới đây, thông tin và hình ảnh về một vụ trộm trong bệnh viện được chia sẻ rầm rộ. Một bà cụ gom góp hơn 20 triệu đồng để chăm con trai bị tai nạn giao thông ở bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (Q.5, TP.HCM), đã bị kẻ trộm lấy mất. Gương mặt người đàn ông được cho là thủ phạm trích xuất từ camera an ninh và hình ảnh bà cụ già yếu mất tiền ngồi co ro, lại càng khiến dân mạng hết sức phẫn nộ.

Xác nhận với Thanh Niên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 27.10 tại lầu 2 của bệnh viện. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Khinh (80 tuổi, quê Đồng Nai), đang chăm con bị tai nạn giao thông là ông Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi).

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, kẻ trộm đã ngồi quan sát bà Khinh khá lâu, trước khi tiếp cận bắt chuyện và thực hiện hành vi trộm cắp.

Kể lại với PV, bà Khinh cho biết, con trai bà sau khi say xỉn, ngã xe ngoài đường thì bị một xe khác tông trúng, chấn thương nặng ở hai chân phải nhập viện điều trị. Bà gom góp trong gia đình được 30 triệu đồng, cùng với 20 triệu đồng của người gây tai nạn đền bù để đóng viện phí, thực hiện các ca phẫu thuật cho con.

“Thấy tình hình còn phải nằm đây dài dài, mỗi ngày tốn vài trăm nghìn tiền thuốc men, bó bột, tã sữa, nên con rể tôi đi vay tiền người ta. Nó vay được 20 triệu đưa cho tôi giữ. Sáng bữa đó, cháu tôi ghé thăm cho tôi thêm một ít để chăm sóc thằng Thanh. Tổng cộng là 23 triệu, tôi luôn mang theo bên người, cất kỹ trong túi áo”, bà Khinh thuật lại.

Người đàn ông được cho là thủ phạm bị nhận diện qua camera an ninh

Bà kể: “Trước đó, khi cháu tôi ghé cho tiền, có lẽ nó đã thấy rồi. Ngồi nói chuyện huyên thuyên một hồi, nó chỉ tay vào lưng áo tôi nói sao dính cháo tùm lum. Tôi cũng không biết ai vung vẩy hồi nào mà trúng đầy vào người tôi. Nó nhiệt tình giúp tôi lấy áo mới, hối thúc tôi vào toilet thay kẻo dơ. Nó còn cầm chén đũa tôi và con trai mới ăn xong đi theo vào toilet để vào rửa giùm. Tôi nói để đó chút tôi rửa nhưng nó vẫn nằng nặc đi theo”.

Khi vào trong nhà vệ sinh, bà Khinh cẩn thận chuyển cọc tiền từ túi áo cũ sang túi áo mới, gài kim tây lại rồi máng vào móc trên vách. Sau khi cởi áo dơ máng lên và xối nước, bà nhìn lên thì hốt hoảng thấy chiếc áo mới có tiền đã “không cánh mà bay”.

Bảo vệ bệnh viện Chấn thương chỉnh hình giải thích, do các nhà vệ sinh không có trần, nên tên trộm có thể dễ dàng đứng ở phòng bên này chờ đợi. Sau khi nghe bà Khinh xả nước thì trèo lên chồm qua và lấy chiếc áo kèm số tiền rồi bỏ trốn.

Thất nhân ác đức! Thấy người già không giúp đỡ thì thôi còn trộm tiền người ta! Công an phải xử thật nặng vào mới đủ sức răn đe. Tài khoản Long Tran

Thấy rõ mặt thế này thì có chạy đằng trời! Thương bà cụ quá, con cái bị tai nạn đã khổ rồi còn gặp thứ nhẫn tâm này... Tài khoản Ngân Anh

“Sau khi phát hiện mất của, bà Khinh hô hoán thì được mọi người hỗ trợ đưa xuống bảo vệ trình báo. Bảo vệ bệnh viện sau khi trích xuất camera hành lang để nắm sự việc, đã nhanh chóng báo cho Công an phường 1, Q.5. Phía công an cũng đã lấy lời khai nạn nhân, tiếp nhân vụ việc. Sáng nay (29.10 – PV), đội hình sự công an quận cũng đã xuống xem xét, điều tra ”, anh Tiến, bảo vệ bệnh viện cho biết.