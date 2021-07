Cứu thiếu nữ nhảy sông tự tử, 2 công an được khen thưởng

Ngày 2.7, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết Giám đốc Công an tỉnh vừa khen thưởng đột xuất thượng úy Lê Minh Khá (Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ B) và thượng úy Tôn Nhựt Linh (cán bộ Công an xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) vì dũng cảm cứu sống thiếu nữ nhảy cầu tự tử