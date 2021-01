Lần đầu tiên, Đà Lạt sẽ lắp đèn xanh đèn đỏ để điều tiết giao thông?

Trước đây, khi PV Thanh Niên đặt vấn đề tại sao không lắp đặt đèn xanh đèn đỏ tại TP. Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thời điểm đó nêu quan điểm: “Đà Lạt không đèn xanh đèn đỏ” là nét đặc trưng của phố núi mộng mơ. Đà Lạt có nhiều đường dốc nên xây dựng các vòng xoay tại các ngã ba, ngã tư thay thế cho đèn tín hiệu giao thông".

Đà Lạt sẽ không còn là thành phố "ba không"?

Như Thanh Niên nhiều lần phản ánh, vào giờ cao điểm hằng ngày cũng như các dịp lễ tết, nhiều tuyến đường tại TP.Đà Lạt bị ách tắc giao thông nhiều giờ. Nguyên nhân, lượng phương tiện lưu thông quá nhiều trong khi đường phố Đà Lạt chật hẹp. Mặt khác, TP.Đà Lạt không có hệ thống đèn xanh đèn đỏ để điều tiết giao thông.

Do đó, cứ đến giờ cao điểm và mỗi dịp lễ tết, Công an TP.Đà Lạt phải huy động 100% lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, công an các phường đội mưa dầm nắng, túc trực tại các ngã ba, ngã tư, các vòng xoay để điều tiết giao thông cả ngày lẫn đêm .