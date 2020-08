Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hơn 2.200 người nước ngoài ở Sơn Trà

Trước đó, những người nước ngoài sinh sống tại phường An Hải Đông và Mân Thái đã được lấy mẫu xét nghiệm. Những ngày tới, lực lượng Y tế quận Sơn Trà sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở các phường còn lại của Sơn Trà, gồm An Hải Tây (188 người), Phước Mỹ (492 người), Thọ Quang (237 người) và An Hải Bắc (806 người).