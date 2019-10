Dân chung cư hoang mang nước ngả vàng: Kết quả kiểm nghiệm nước đạt chuẩn!

“Phía công ty Trung An khẳng định nguồn nước khi ra khỏi nhà máy đều được kiểm tra nghiêm ngặt bởi Cơ quan quản lý nhà nước và SAWACO. Còn nguyên do nước bị đục có thể do xảy ra tình trạng xáo trộn thủy lực trong quá trình vận hành mạng lưới cấp nước (do cúp điện nhà máy, tạm dừng để sữa chữa, đóng van và vận hành trở lại). Cũng theo công văn, phía Trung An nêu biện pháp khắc phục là sẽ tiến hành kiểm tra mẫu nước và tăng cường súc xả mạng lưới cấp nước để đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân”, theo thông báo từ BQL.