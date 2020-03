Dân mạng kêu gọi 27 khách thương gia bay cùng với bệnh nhân Covid-19 cách ly

Đa số các ý kiến đều bức xúc vì bệnh nhân N. biết mình có khả năng nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo với nhà chức trách mà chỉ chủ động không tiếp xúc với mọi người.

TP. Hà Nội đang phối hợp với sân bay Nội Bài để thu thập thông tin 217 trường hợp hành khánh và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội chung với bệnh nhân N.

"Vén màn" vài tin đồn quanh cô gái bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Hà Nội Dân mạng kêu gọi những hành khách trên chuyến bay này, đặc biệt là 27 khách hạng thương gia (hạng C) chung với bệnh nhân Covid-19 sớm chủ động gặp cơ quan y tế để kiểm tra sức khỏe, cách ly để chủ động phòng chống dịch trong cộng đồng.

Tài khoản Lê Thị Thu Hương chia sẻ: "Bây giờ chỉ trông chờ vào ý thức của mọi người, những ai vô tình tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 và danh sách hành khách bay trên chuyến bay VN0054 nên tự giác khai báo và đi cách ly".

Nickname Nghĩa Tính viết: "Các bác ơi, ai đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ London ngày 1.3 về Nội Bài ngày 2.3 thì hạn chế tiếp xúc và báo chính quyền liền để được theo dõi sức khỏe nhé ạ".

Dân mạng còn cho rằng nên viết lời kêu gọi bằng tiếng Anh để nếu có người nước ngoài đi chung chuyến bay này thì họ có thể kịp thời cập nhật thông tin. Anh D.T.T viết: "In relation to the 17th Covid-19 case in Vietnam, passengers on Vietnam Airlines' flight VN0054 from London to Vietnam (arriving in Noi Bai International Airport on March 2) are appealed to contact nearest local organizations to prevent the spread of the virus".

Facebook tên Hữu Minh ý kiến: "Cách ly toàn bộ khu phố nơi bệnh nhân N. ở. Đối với toàn bộ phi hành đoàn của chuyến bay VN0054 và những cán bộ sân bay đã tiếp xúc với bệnh nhân cũng sẽ thực hiện cách ly ngay. Mọi người nên chủ động".