Dân mạng rần rần cảm ơn năm cũ 2019, chúc mừng năm mới trước giao thừa 2020

Tài khoản Ngoctram Nguyen cũng đăng ảnh áo dài đỏ rạng rỡ kèm trạng thái: "Cảm ơn vì những gì đã làm được năm vừa qua, có thể chẳng to tát gì đâu, nhưng mà chúng ta còn một đời dài để tiếp tục mà, sợ gì, nhỉ? Cảm ơn vì những nơi đã đến suốt 12 tháng qua, dù có thể chẳng xa đâu, nhưng đôi chân mình đã vững, đôi mắt mình đã đẹp hơn nhiều rồi, phải không?".

Song song những lời cảm ơn năm cũ, nhiều người cũng chào năm mới, chúc nhau năm mới với những điều an lành, tốt đẹp nhất. Tài khoản Anh Nam Nguyen đăng trên trang cá nhân: "Cầu mong một năm mới an lành, thành đạt, nhiều điều may mắn sẽ đến với tôi và những người tôi yêu". Tài khoản LS Thạch Thảo cũng chúc: "Xin kính chúc toàn thể những người thân, các anh chị em bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và các thân chủ một năm mới nhiều sức khỏe - hạnh phúc - thành công trong cuộc sống