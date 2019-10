Dân mạng 'thả tim' tài xế 9X nhiều lần chở người bị nạn vào bệnh viện

Vừa qua, cộng đồng mạng không ngại ngần “thả tim” cho hành động của tài xế taxi Hoàng Việt Cường (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa), như bài viết Thanh Niên đã đăng tải. Anh không chỉ sốt sắng chở sản phụ sinh non chuyển viện, còn cởi áo để lau chùi và giữ ấm cho bé khi người mẹ lỡ... sinh ngay trên xe!

Mới đây, một tài xế công nghệ ở TP.HCM là anh Nguyễn Tiến An (24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng, khi nhiệt tình giúp đỡ người bị tai nạn giao thông trên đường.

Câu chuyện của anh An được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội kèm những lời khen ngợi. Kể với Thanh Niên, anh An cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ đêm 23.10, khi anh đang chờ cuốc xe đầu tiên ở Q.Gò Vấp.

Thấy nạn nhân nằm im lìm, chảy máu rất nhiều, trong khi chỉ có 2 người dân hỗ trợ, anh An tức tốc xuống xe chở nạn nhân đi cấp cứu NVCC

“Hôm đó mình lái ca đêm, thường từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Nhưng do bận việc nên gần 10 giờ mình mới mở app tìm cuốc đầu tiên. Đậu ở Phan Huy Ích hoài không có khách, mình mới định qua sân bay. Mới lái sang đường Quang Trung, đoạn gần khúc giao với Phạm Văn Bạch thì thấy một vụ tai nạn. Người đàn ông bị thương có vẻ rất nặng, nằm im lìm dưới đất, máu me bê bết”, anh An kể lại.