Đang tự cách ly, tiếp viên hàng không BN 1342 rủ bạn đến nhà: Ý thức đâu rồi?

Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính và toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN5301 được xác nhận âm tính 2 lần, BN 1342 được về cách ly tại nhà trọ (P305, lầu 3, số 50 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Trong quá trình cách ly, BN này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, người bạn nam (32, trú tại P.3, Q.6, TP.HCM) có tới sống cùng. Ngày 28.11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính.

BN 1342 chỉ cách ly 4 ngày trong khu cách ly riêng của Vietnam Airlines sau đó được về tự cách ly Ảnh: CTV

3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp trên đây đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, người bạn nam cho kết quả dương tính (BN 1347). Và trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 , BN 1347 đã đi nhiều nơi, có cả trung tâm Anh ngữ, quán cà phê và quán karaoke.

Điều này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ đặt nhiều câu hỏi về ý thức cách ly phòng chống dịch Covid-19 của nam tiếp viên hàng không và những người xung quanh.

Ý thức để đâu?

Ngay sau khi thông tin về BN 1342 và BN 1347 được công bố, rất nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao tiếp viên hàng không chỉ phải cách ly 4 ngày, trong khi quy định về cách ly y tế tập trung phòng dịch Covid-19 hiện nay là 14 ngày.

Trả lời câu hỏi này, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có văn bản 3588 ngày 2.7.2020 và văn bản 3951 ngày 29.7.2020 quy định, tổ bay của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways được phép tự cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế nếu toàn bộ hành khách trên chuyến bay, thành viên tổ bay 2 lần âm tính. Thông tin cụ thể, mời độc giả tham khảo tại đây

"Ý thức" được cộng đồng mạng nhắc nhiều trong chuyện cách ly của hai BN này Ảnh: Sỹ Đông

Bên cạnh đó, phần đông người dùng mạng xã hội tỏ ra phẫn nộ trước các thông tin về ý thức khi tự cách ly của nam tiếp viên hàng không, chỉ vì hai chữ ý thức mà họ đã làm khổ biết bao nhiêu người. Tài khoản Nguyễn Ngọc Long thắc mắc: "Tại sao đang "tự cách ly" lại sống chung cùng người khác? Tại sao sống chung với người đang "tự cách ly" rồi vẫn đi tiếp xúc lung tung tiếp cả? Kinh tế thảm hại bết bát lắm rồi, toàn người học cao hiểu rộng mà sao ý thức lại dưới chuẩn thế này?".

Facebook Hoa Kiếm Phan nhận xét: "Cứ cách ly tại nhà kiểu này thì thôi rồi. Phải cho vô cách ly tập trung là an toàn nhất cho cộng đồng. Mùa này thời tiết mát mẻ, dịch bùng phát thì không biết sao". Nickname Hoàng Nhân thì cho rằng, câu chuyện ý thức luôn là vấn đề muôn thuở. Bây giờ ra đường vẫn còn nhiều người không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập đông như chưa từng có dịch.

Tương tự, tài khoản Ruby Nguyễn thở dài: "Nhà nước và nhân dân năm vừa rồi còn chưa đủ kiệt quệ hay sao hỡi những con người vô ý thức kia". Facebooker Nguyen Phuong Lan bình luận: Quá buồn cho ý thức của các bạn này. Liệu còn bao nhiêu trường hợp cách ly ẩu như này nữa?".

Đề nghị phạt nặng!

Cư dân mạng cho rằng, phải khó khăn lắm chúng ta mới kiểm soát được dịch, kinh tế và cuộc sống người dân đang dần ổn định trở lại. Giờ đây, khi BN 1342 đang tự cách ly ở nhà, BN 1347 đã đến gặp rồi vô tư đi khắp nơi trước khi phát hiện mắc Covid-19 như vậy, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Vì thế, dân mạng đề nghị xử phạt nặng những hành vi thiếu ý thức ảnh hưởng đến cộng đồng như thế này.

Người dùng Facebook tên Thiên Trường Hoàng đề nghị phạt nặng những người này để làm gương, vì chính ý thức kém của họ sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Tài khoản Nguyễn Thị Thúy thì yêu cầu phạt tù để có sức răn đe.

Cư dân mạng đề nghị phạt nặng với trường hợp này để có sức răn đe Ảnh: CTV

Nickname Ken Huỳnh nói: "Yêu cầu phạt tù, xử lý hình sự tiếp viên trên. Chỉ vì anh mà xã hội đảo lộn hết lên cả". Tài khoản Kathyl Văn Ngô cũng cho rằng, tiếp viên hàng không này xem việc cách ly ở nhà cho có lệ chứ chưa chấp hành nghiêm chỉnh, do đó, đề nghị cơ quan chức năng phạt nặng để nâng cao tính cảnh giác. Facebook A.T lại bày tỏ quan điểm, giờ phạt bao nhiêu mới cho đủ giải quyết hậu quả mà những người thiếu ý thức này đã gây ra. "Cầu mong mọi chuyện bình an", A.T viết.

Bên cạnh sự phẫn nộ, băn khoăn, thắc mắc, nhiều người dùng mạng xã hội cũng thở dài ngao ngán vì Tết đang tới rất gần, e ngại lại một cái Tết lịch sử nữa với kỳ nghỉ dài mà không ai mong muốn có thể lặp lại...