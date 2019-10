Đánh con từ 2 năm trước, cha bị dân mạng tìm tận nơi “dạy dỗ” !

Càng bất ngờ hơn khi nhiều người nhân danh cư dân mạng vì phẫn nộ hành vi đánh con đã kéo đến nhà người cha để “dạy dỗ”...

Chiều 17.10, thượng tá Phạm Thế Kim, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết đơn vị đang điều tra vụ “giang hồ mạng xã hội ” đánh anh Đoàn Văn Tí (30 tuổi, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) vào trưa cùng ngày vì tội “dám đánh con”.

Đánh con do nghi bị “đổ vỏ ốc”

Theo lời khai của anh Tí, trong cơn say vào một đêm khoảng 2 năm trước, anh có “dạy dỗ” con trai 4 tuổi bằng cách vừa bắt bé khoanh tay, vừa mắng và tát tay liên tục vào mặt bé. Trong clip Tí còn tuyên bố: “Tao giết nó được luôn đó. Mày tin không?”. Vụ việc được vợ anh Tí là chị Th. (26 tuổi, quê TP. Long Xuyên, An Giang) quay clip bằng điện thoại và chỉ kết thúc khi chị này chạy nhờ người cùng xóm trọ khuyên can rồi “giải cứu” cháu bé. Sau vụ bạo hành, chị ẵm con trai về quê sống với cha mẹ ruột.

Cảnh đánh con của Tí gây phẫn nộ dù xảy ra đã lâu

Theo anh Tí, thời điểm anh bạo hành con trai là lúc mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng đã rất gay gắt bởi anh nghi ngờ chị Th. “hẹn hò” với người khác. Tí kể đêm đó đi nhậu say về nhà thấy con đang chơi với một nam công nhân ở dãy nhà trọ đối diện nên nổi cơn ghen, bắt cháu bé về hành hung. Tháng 11.2018, TAND TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xử ly hôn cho vợ chồng Tí. Vụ việc sau đó rơi vào im lặng cho đến khi anh sắp cưới vợ khác thì chị Th. đăng clip lên Facebook.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Trung An cho biết chính quyền xã cũng có nghe thông tin vụ cháu bé bị cha ruột hành hung. Tuy không có trình báo nhưng phía xã cũng cử đại diện công an đến nắm tình hình. Khi đại diện chính quyền đến thì người vợ đã ẵm cháu bé về quê, gia đình Tí không thừa nhận nên sự vụ rơi vào im lặng.

Bị dân mạng đến nhà đánh hội đồng

Đoạn clip mà chị Th. đăng tải được chia sẻ chóng mặt khiến ai cũng bức xúc. Trưa 17.10, tài khoản Trương Đ.K đã livestream hình ảnh nhóm nam nữ đánh hội đồng anh Tí tại nhà trọ ở xã Trung An. Trong video, anh Tí không dám phản kháng, mặt bê bết máu, ngồi co ro trên ghế vẫn liên tục bị đám đông dồn đánh. Những người tham gia đánh hội đồng nói “đánh để trả thù cho con trai anh”.

Đoàn người kéo đến "dạy dỗ" người cha đã đánh con Ảnh chụp lại từ MXH

Hình ảnh livestream nhận được số lượng like, bình luận , chia sẻ cực khủng. Trong đó, nhiều bình luận đồng tình với hành động của nhóm dân mạng vì đã “dạy cho người cha vô lương tâm một bài học”, nhưng cũng không ít bình luận thể hiện sự bất bình khi cho rằng hành vi ngang nhiên hành hung người khác là vô pháp luật và cần phải bị xử lý.

Theo Công an TP.Mỹ Tho, trưa qua nhận tin báo của công an xã về vụ việc anh Tí bị nhóm “ giang hồ mạng xã hội” hơn 10 người tự xưng là “nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em” đến nhà anh Tí vào tận phòng ngủ kéo anh ra đánh, tát vào mặt. Anh Tí bị trầy xước ở vùng da đầu và mặt. Trước khi đến nhà để “trả thù cho con trai anh” thì nhóm hơn 10 người từ TP.HCM này đã vào tận nơi làm việc của anh Tí nhưng không gặp.

Khi lực lượng chức năng đến thì nhóm này đã rời khỏi hiện trường. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho đang điều tra để xử lý vụ việc đúng pháp luật.