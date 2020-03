Diễn đàn 'Bình tĩnh trước dịch bệnh': Xử lý khủng hoảng trong mùa dịch

Chuẩn bị kế hoạch cho khủng hoảng

Hiểu đúng về xử lý khủng hoảng là phải chuẩn bị kế hoạch từ khi khủng hoảng chưa xảy ra. Mỗi cá nhân, gia đình hay doanh nghiệp cần phải dự liệu những chuyện có thể xảy đến với mình để có biện pháp đối phó. Không thể liệt kê hết tất cả những điều có thể xảy ra trong hoạt động của các cộng đồng, nhưng việc hiểu rõ một số nguy cơ chính có thể giúp mỗi người xác định được những loại khủng hoảng cần tránh (nếu có thể) và chuẩn bị để đối phó.

Những công ty cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa đặc thù gặp phải rất nhiều nguy cơ. Chẳng hạn như các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện gặp rất nhiều tổn thất trong cơn đại dịch này, khi tất cả những sự kiện tập trung đông người đều bị hủy, những chương trình quảng bá cũng tạm ngưng.

Đa số chúng ta không sẵn lòng đối mặt với những tình huống khó chịu, không chịu tin vào những tin xấu hoặc không muốn giải quyết chúng. Tuy nhiên, để không rơi vào cảnh bi đát, một kế hoạch dự phòng chắc chắn là điều mỗi cá nhân, tổ chức cần phải có.

Đối với mỗi cá nhân và gia đình: Hai vợ chồng đã có một kế hoạch dự phòng nếu như cả hai đều không có việc làm chưa? Chắc hẳn không ai muốn nghĩ tới điều này, mà cũng chắc chắn không muốn để điều này xảy ra. Thế nhưng, đại dịch lần này cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Trong gia đình, hai vợ chồng có thể đều mất việc. Trong hoàn cảnh này, bạn đã có phương án nào thay thế cho bài toán kinh tế của gia đình chưa?

Bạn có kênh đầu tư nào khác để sinh ra lợi nhuận không? Bạn có thêm kỹ năng gì đó để có thể kiếm được tiền ngay cả khi bị mất việc? Nhiều giáo viên đã học thêm ngành may để có thể nhận đồ công nghiệp để may vá. Nhiều người chuyển sang kinh doanh buôn bán nhỏ như đồ ăn, thức uống do mình tự nấu, trái cây của nhà trồng. Mỗi gia đình nên có những tính toán tài chính và công việc dự phòng khác dành cho bối cảnh như lúc này.

Đối với doanh nghiệp: Không nhiều doanh nghiệp ở VN có kế hoạch cho những tình huống khủng hoảng. Đa số chỉ là đối phó khi khủng hoảng xảy ra, rất ít doanh nghiệp tự dự đoán và có những kế hoạch trước khi khủng hoảng thật sự xảy đến. Hợp đồng bị hủy, kinh doanh ế ẩm , không có việc gì để làm dẫn đến chuyện phải tính đến phương án đóng cửa, phá sản hoặc chỉ cầu mong cho dịch bệnh mau qua.

Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều sáng kiến tốt nhưng chỉ dừng lại ở việc đối phó chứ chưa mang tính chủ động. Vậy nên, Covid-19 cho thấy việc phải dự đoán và thiết lập một kế hoạch bài bản chuyên nghiệp để xử lý khủng hoảng là điều cực kỳ quan trọng với các chủ doanh nghiệp, đặc biệt ở nền kinh tế nước ta với đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn rất dễ tổn thương.

Đừng hoảng loạn !

Thật ra ai trong chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều áp lực và bối rối đến từ các thông tin trái chiều, đến từ sự bất định vì không biết mọi thứ sẽ thế nào. Đặc biệt, trong đại dịch, đôi khi một số trong chúng ta mất đi sự kiểm soát đối với chính cuộc sống và hoạt động của của cơ quan, đồng nghiệp và với cả bản thân mình, buộc phải đưa ra những quyết định chưa có trong tiền lệ.

Tốt nhất là đừng hoảng loạn mà hãy thật bình tĩnh để thích ứng và vượt qua nó bằng một số phương thức như cần ngủ đủ giấc; nghỉ ngơi và làm điều gì đó để bớt đi sự căng thẳng: nghe nhạc, xem phim, đọc sách, chăm sóc vườn hoa, đi dạo những nơi có thể; đừng nghĩ nhiều về những điều tiêu cực; hãy chuyển sự chú ý vào những chuyện tích cực, sẽ định hướng chúng ta làm việc hiệu quả hơn…

Có thể căng thẳng một chút cũng tốt, bởi đó là thử thách và là động lực giúp chúng ta tập trung và giúp năng lượng tăng cao, nhưng nếu căng thẳng quá lại làm tê liệt khả năng suy nghĩ và hành động. Khi có quá nhiều thứ đồng thời ập đến trong khủng hoảng, chúng ta có thể dễ dàng bị lạc lối. Điều quan trọng bây giờ là hãy tạm dừng, xem xét lại toàn bộ cuộc sống lẫn hoạt động kinh doanh để có những bước đi mới tự tin và bình tĩnh hơn.