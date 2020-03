Diễn đàn Bình tĩnh trước dịch bệnh: Nơi nào bình yên, nơi đó là nhà!

Cách đây hơn tuần, nửa đêm, người cháu đang làm giáo sư tại một nước Bắc Âu nhắn: “Cậu ơi con phải về thôi”... Sau khi cháu đưa ra nhiều thông tin, nhận định và các phân tích mà toàn những vấn đề được lập luận rất có lý, tôi trả lời là cậu ủng hộ con.

Đứa cháu ruột khác đang ở một thành phố Bắc Mỹ thì bình thản. Sau một hồi tôi hỏi han, cháu trả lời là con lớn rồi, con đủ nhận thức để biết phải làm gì và chịu trách nhiệm về tất cả. Con tự lo được và vẫn học tập, làm việc bình thường. Dù lo lắng nhưng tôi vẫn nói là cậu ủng hộ con.

Tôi có người thân và bạn bè đang sống và làm việc ở nước ngoài. Trước khi các chuyến bay đi và đến Việt Nam bị tạm hủy thì một cô em đã từ Việt Nam bay đi Toronto, nơi đó em có gia đình, có chồng và những thiên thần yêu quý đang trông chờ.

Ở lại nước ngoài hay quay về Việt Nam trong biến động do dịch Covid-19 là lựa chọn mang tính cá nhân. Bản năng sinh tồn của con người là tìm kiếm sự an toàn. Nơi an toàn nhất vẫn là “nhà mình”.