'Độc' nhất quán ốc Sài Gòn không bao giờ tăng giá, vừa ăn vừa ngắm tàu lửa

“Mẹ ơi tàu kìa!”. Một đứa trẻ thốt lên khi có đoàn tàu chạy qua, những đứa trẻ khác cũng ngơ ngác thích thú nhìn theo đoàn tàu chạy vụt qua trên đường ray. Những tiếng reo hò tưởng chừng như chỉ có ở làng quê lại có thể nghe được ở quán ốc cuối một con hẻm trên đường Phạm Văn Đồng dưới chân cầu Bình Lợi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Cũng như những vị khách khác, tôi được bạn bè giới thiệu đến quán ốc An, người này giới thiệu người kia nên quán ốc dần được biết đến nhiều hơn. Lần đầu đến quán, tôi cũng rất ngạc nhiên khi ở cuối hẻm nhưng không gian quán thoáng và mát mẻ, quán lại ở ngay dưới chân đường tàu. Chính vì vậy, không chỉ hấp dẫn với người lớn, quán còn níu chân được một lượng “khách nhí” đáng kể.

Chủ quán là anh Phan Đình An (33 tuổi), anh An chia sẻ bản thân cũng khá bất ngờ vì lượng khách đến quán ngày càng tăng so với thời gian mới mở quán cách đây 4 năm trước. Anh kể lại, trước đây mẹ của anh đẩy gánh ốc bán trên đường , sau nhiều năm tích góp thuê lại căn nhà. Vì không đủ kinh phí thuê mặt bằng ở mặt tiền nên phải thuê một khoảng đất trống phía cuối cùng trong hẻm, gần đường ray xe lửa.