Đớn đau thảm cảnh thai phụ đi sinh bị lũ lớn cuốn trôi

Nhiều người từng mong một phép màu đến với mẹ con khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm, nhưng nó đã không xảy ra.

Khoảng 8 giờ ngày 12.10, chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi, trú thôn Phường Hóp, xã Phong An, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) chuyển dạ và cùng chồng trên đường đến bệnh viện để sinh nở thì gặp tai nạn lật thuyền, giữa dòng nước lũ xiết khiến thai phụ bị lũ cuốn. Ngay lập tức, đã có 6 người nhái, cùng hàng chục chiến sĩ, phương tiện thuộc cảnh sát PCCC và CHCN (PC07) Công an tỉnh cùng người dân địa phương tham gia cứu nạn. Hình ảnh anh Nguyễn Đắc Tài, người chồng cùng tuổi với vợ khóc than, vật vã, liên tục cúi lạy trời đất ban phép màu cho vợ con bên dòng nước lũ khiến ai cũng đau xót.