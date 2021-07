Đón người từ TP.HCM trở về: Hàng trăm bộ đội, thanh niên chuẩn bị khu cách ly

Để chuẩn bị khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón công dân từ vùng dịch TP.HCM trở về, những ngày qua trên 280 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên TP. Huế (Thừa Thiên- Huế) đã cùng với hơn 120 hội viên phụ nữ; đoàn viên, thanh niên TP. Huế đã chuẩn bị cơ sở vật chất cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế.

Hàng trăm cán bộ chiên sĩ bộ đội cùng với phụ nữ, thanh niên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị khi cách ly Ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế để đón công dân trở về ảnh Trần Tình

Do đây là cơ sở ký túc xá được trưng dụng nên đồ đạc của sinh viên sau khi nghỉ hè vẫn còn để lại. Lực lượng phối hợp đã nỗ lực, không quản ngại khó khăn sắp xếp hàng tấn vật chất, các vật dụng sinh hoạt của sinh viên gọn gàng, ngăn nắp; tổng dọn vệ sinh 7 dãy nhà với 360 phòng để đảm bảo săn sàng tiếp nhận cách ly khoảng 400 công dân.

Hàng tấn đồ dùng cá nhân của sinh viên phải được dọn dẹp để tổ chức khu cách ly tập trung ảnh Trần Tình

Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện còn phải giúp đỡ lưu học sinh Lào (đang ở trong ký túc xá) di chuyển sang Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Thừa Thiên -Huế để nhường chỗ cho công tác tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế , yêu cầu phòng Hậu cần, Ban Chỉ huy quân sự TP. Huế rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình tiếp nhận, bổ sung thêm các vật dụng sinh hoạt cần thiết để phục vụ tốt nhất đối với người được cách ly.

Thượng tá Ngô Nam Cường (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tại Ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế ảnh Trần Tình

Đồng thời, có phương án bảo vệ hàng hóa, tài sản cho sinh viên; bố trí, sắp xếp khu vực cách ly; khu vực y tế; khu vực hậu cần; khu vực điều hành bảo đảm khoa học, an toàn; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh y tế cả bên trong và bên ngoài khu cách ly, không được để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, nhất là an toàn cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại đây; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động thông suốt để người cách ly liên lạc khi có vấn đề cần hỗ trợ.