Dương tính với ma túy, tài xế container đổ tại… thuốc cảm

Chiều 24.1, đoàn kiểm tra gồm Công an quận 7, trung tâm y tế, công an phường, Thanh tra giao thông và Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc PC08, Công an TP.HCM) thực hiện kiểm tra hành chính và ma túy đối với tài xế ra vào cảng Lotus (Q.7, TP.HCM).

VIDEO: Dương tính với ma túy trong cảng Cát Lái, tài xế một mực phủ nhận Theo đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy nhưng tài xế này một mực phủ nhận. Anh cho rằng do sử dụng thuốc cảm nên kết quả mới ra vậy chứ anh không dùng bất kỳ loại chất kích thích, gây nghiện nào. Do đó, hiện tại công an phường đã đưa tài xế đến bệnh viện để thử máu theo yêu cầu.

tin liên quan Tài xế dương tính với ma túy trong cảng Cát Lái: 'Em không có chơi!' Đoàn kiểm tra cũng lập biên bản 2 trường hợp tài xế điều khiển xe container nhưng không có giấy phép lái xe. Trong đó có 1 trường hợp tài xế trình CMND sinh năm 1995 nhưng lại sử dụng GPLX sinh năm 1968. Cả 2 tài xế đều bị CSGT quận 7 tạm giữ xe, đến khi nào xuất trình được GPLX thì mới trả xe. Đoàn kiểm tra cũng lập biên bản 2 trường hợp tài xế điều khiển xe container nhưng không có giấy phép lái xe. Trong đó có 1 trường hợp tài xế trình CMND sinh năm 1995 nhưng lại sử dụng GPLX sinh năm 1968. Cả 2 tài xế đều bị CSGT quận 7 tạm giữ xe, đến khi nào xuất trình được GPLX thì mới trả xe.

Tại cảng Cát Lái, hôm nay đoàn kiểm tra cũng phát hiện thêm 2 trường hợp tài xế dương tính với ma túy, trong đó 1 trường hợp đang được đưa về Bệnh viện quận 2 để xét nghiệm máu Trước đó, ngày 23.1, riêng tại cảng Cát Lái đã phát hiện 3 trường hợp tài xế dương tính ma túy. Dù ban đầu các tài xế đều biện minh bằng đủ lý do, nhưng sau khi xét nghiệm máu lại lần 2 thì mới… thú thật. Trước đó, ngày 23.1, riêng tại cảng Cát Lái đã phát hiện 3 trường hợp tài xế dương tính ma túy. Dù ban đầu các tài xế đều biện minh bằng đủ lý do, nhưng sau khi xét nghiệm máu lại lần 2 thì mới… thú thật.

Cũng trong sáng nay, sau nhiều vụ tai nạn chết người vì chạy xe vào làn ô tô trong thời gian qua, Đội CSGT An Sương đã thực hiện chuyên đề xử lý xe máy đi vào làn ô tô tại Quốc lộ 1.

Quay đầu xe trong làn ô tô để né CSGT CTV Sau 2 tiếng, CSGT đã lập biên bản 12 trường hợp xe máy đi vào đường cấm (đi vào đường dành cho xe ô tô), tạm giữ 6 xe do không xuất trình được GPLX hoặc đăng ký xe. Sau 2 tiếng, CSGT đã lập biên bản 12 trường hợp xe máy đi vào đường cấm (đi vào đường dành cho xe ô tô), tạm giữ 6 xe do không xuất trình được GPLX hoặc đăng ký xe.

Cá biệt có nhiều trường hợp vì sợ CSGT thổi phạt nên đã liều mạng quay đầu xe ngay trong làn đường ô tô. Ngoài ra, có 1 trường hợp nam thanh niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, xe không giấy tờ, không GPLX, không có bảo hiểm. Vì quá nhiều lỗi nên anh đã nói với những người xung quanh là “ai muốn lấy xe, tôi cho luôn”.