​'Eo hẹp' suất ăn của người kém may mắn

Khẩu phần 27.000 đồng/ngày của những người kém may mắn được cho là quá ít, buộc các nhân viên cấp dưỡng mỗi lần đi chợ phải “cân đo đong đếm”, làm sao đảm bảo đủ món trong mỗi bữa ăn. Chị Khưu Thị Bích Liên, nhân viên cấp dưỡng tại TTBTXH Quảng Nam, nói: “Hội An là thành phố du lịch, giá cả đắt đỏ, nên với mức hỗ trợ như vậy là quá eo hẹp. So với vật giá hiện nay, số tiền cấp dưỡng trên thường không đủ. 27.000 đồng phải chia làm 3 bữa, buổi sáng hết 10.000 đồng, còn lại đi chợ 2 buổi trưa và tối. Với số tiền này, chỉ cố gắng làm sao để các em, các cụ ăn no, còn chuyện đủ chất dinh dưỡng sẽ rất khó”.