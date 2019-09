Gặp 'ông đỡ' ca sinh 5 duy nhất ở Việt Nam

“Fan cuồng” của bác sĩ Thịnh

Ảnh: NVCC Từ đầu đến cuối, bác sĩ Thịnh đã điều trị hiếm muộn và đỡ đẻ cho tôi. Lúc đó, tôi là "fan cuồng" của "bác" Thịnh, cứ mong tới lịch khám được gặp và nói chuyện với bác, để cảm thấy yên tâm. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người cũng là "fan cuồng" của bác vì luôn được giải thích cặn kẽ, tận tâm, với thái độ mềm mại - khác hẳn những bác sĩ bực dọc, quạu quọ chúng tôi từng gặp.

Dù rất bận rộn, những lần thôi nôi, sinh nhật hoặc dịp gì đó, bác Thịnh cũng đến thăm, tặng quà cho các bé. Bác Thịnh có đủ cả: đạo đức nghề nghiệp, tình cảm, mát tay... Tôi chỉ góp ý: Làm gì thì làm, bác ấy nên nhín chút thời gian cho bản thân.

Chị Lê Huỳnh Anh Thư,

người mẹ ca sinh năm duy nhất ở VN (ngụ P.4, Q.5, TP.HCM)

Chuyên môn tốt, rất hiểu tâm lý chị em

Ảnh: Như Lịch Tôi và bác sĩ Thịnh quen biết nhau khoảng 15 năm nay, thường xuyên trực chung với nhau. Theo tôi, bác sĩ Thịnh có chuyên môn tốt, trách nhiệm với công việc, tính tình vui vẻ, hòa đồng, chơi đẹp, phóng khoáng. Đặc biệt, bác sĩ Thịnh rất hiểu tâm lý chị em, nhiệt tình giúp đỡ họ, nên được nhiều bệnh nhân quý mến.

Liên quan đến ca sinh năm độc nhất VN, hồi đó tôi cùng ê kíp mổ với bác sĩ Thịnh. Đây là ca rất khó, dễ có nguy cơ băng huyết dẫn đến tử vong do tử cung nở to quá, không co lại được. Tôi bóp và kéo tử cung cho cầm máu, còn bác sĩ Thịnh mổ thật nhanh…

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Chí Thương,

giảng viên bộ môn phụ sản, Trường đại học Y Dược TP.HCM