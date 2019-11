Giáng cấp và cho ra khỏi ngành hai công an gây tai tiếng

Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định giáng 1 cấp bậc hàm và loại thiếu úy Công an Nguyễn Xô Việt ra khỏi ngành sau hành vi hành hung 2 nhân viên trạm dừng nghỉ trên cao tốc Ảnh cắt từ clipCông an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định giáng 1 cấp bậc hàm và loại thiếu úy Công an Nguyễn Xô Việt ra khỏi ngành sau hành vi hành hung 2 nhân viên trạm dừng nghỉ trên cao tốc - Ảnh cắt từ clip