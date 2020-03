Giữa dịch Covid-19, tình người Việt vẫn ấm: Gạo an tâm, cỗ cưới giải cứu, học yên lòng!

Chỉ sau ngày 7.3 “náo loạn” vì người mua gạo, cửa hàng Gạo Hồng 72 Nguyễn Lương Bằng ( Đà Nẵng ) của bà Bùi Thị Hồng đã có một tấm biển to trưng lên. Tấm biển ghi rõ: “Gạo Hồng, khuyến cáo. 1- Đất nước Việt Nam ta không thiếu gạo, do vậy mỗi gia đình nên mua vừa đủ lượng gạo để dùng như thường ngày, không nên dự trữ quá nhiều dẫn đến việc lo lắng quá mức, ảnh hưởng đến tình hình chung. 2- Cam kết bán đúng giá, đảm bảo số lượng cung cấp, để góp phần bình ổn giá thị trường”.

Chủ cửa hàng, bà Bùi Thị Hồng (67 tuổi) là cán bộ Sở Công thương đã về hưu, cho biết ngay trong đêm bà đã bảo cháu mình viết tấm biển đó để dán lên. “Mình góp phần nhỏ cho bà con hiểu, để chung tay nhau chống vi rút. Lợi dụng chi lúc ni. Tôi già rồi, làm răng để có ý nghĩa với mọi người chứ”, bà nói.

Một khóa học về an toàn cảm xúc cũng được nhà tâm lý Phương Hoài Nga tổ chức trên ứng dụng Zoom. Ở đó các thành viên dự lớp được nghe hướng dẫn cách để trở nên bình tĩnh và giữ an toàn cảm xúc. “Rau an toàn, thịt an toàn, khẩu trang an toàn... Chúng ta cũng nhớ an toàn cảm xúc và thông tin chính xác là vô cùng quan trọng”, cô Nga chia sẻ. Thành viên tương tác với cô trên mạng cũng cho biết đôi lúc mình bị thông tin về dịch làm cho phát hoảng.