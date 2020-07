Gửi trao nghĩa tình đến bà con khó khăn Cần Giờ

Mỗi hộ gia đình diện hộ nghèo, cận nghèo và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa qua được nhận 2 triệu đồng. Kinh phí trong đợt trao quà lần này do bạn đọc N.V.T (đề nghị không nêu tên) ở P.2, Q.5, TP.HCM thông qua Báo Thanh Niên tài trợ.

Do địa hình H.Cần Giờ trải dài, người dân các xã ở xa nhau nên chương trình trao quà phải tổ chức tại 2 địa điểm. Vào lúc 8 giờ 30, tại hội trường UBND xã Bình Khánh, đoàn đã trao cho 36 hộ nghèo thuộc 3 xã Bình Khánh (13 hộ), An Thới Đông (17 hộ) và Tam Thôn Hiệp (6 hộ). Cụ bà Bùi Thị Thơm, nhà ở số 112 An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, nay đã 85 tuổi nhưng còn rất khỏe, đi lại vững vàng.