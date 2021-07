Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16: Ra đường không lý do chính đáng được mời quay về

Không có giấy tờ phải quay đầu xe

Sáng 27.7, ngày thứ tư Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 phòng dịch Covid-19 , nhiều chốt kiểm soát vẫn tiếp tục hoạt động để kiểm tra người dân ra đường không có lý do.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 7 giờ sáng, tại một chốt trực kiểm soát của phường Minh Khai (Q.Bắc Từ Liêm) đã có nhiều phương tiện xin ra chốt. Lực lượng trực chốt làm việc liên tục để kiểm tra từng trường hợp. Những người không có giấy tờ chứng minh ra đường có lý do cần thiết buộc phải quay xe về.

Anh Vũ Văn Sách (32 tuổi, ở Q.Bắc Từ Liêm) chạy xe qua chốt kiểm soát và trình bày lý do ra đường với cán bộ trực chốt. “Hôm qua tôi mới biết cần phải có giấy đi đường, tôi làm về mảng gas, kiểm tra dịch vụ an toàn, phòng cháy nhưng tôi chưa kịp lên công ty lấy giấy xác nhận, tôi có ảnh xác nhận qua zalo, anh tạo điều kiện cho tôi qua được không?”. Tuy nhiên, vì không có giấy tờ chứng minh công việc, cán bộ công an buộc anh Sách phải quay xe lại.

Những người đi làm khi công ty được hoạt động trong những ngày giãn cách phải có giấy xác nhận

Giờ cao điểm từ 7 giờ - 8 giờ sáng, lực lượng trực chốt làm việc cật lực, kiểm tra từng trường hợp Nam thanh niên buộc phải quay lại vì không có giấy xác nhận đi đường

Anh Sách cho biết, về nhà anh sẽ liên lạc với công ty cấp giấy xác nhận để tiếp tục đi làm vì công ty anh được hoạt động khi giãn cách xã hội. Không được di chuyển, anh Sách chấp nhận quay về vì đây là quy định phòng dịch Covid-19. “Bây giờ về tôi nhắn lên công ty để họ sắp xếp, cung cấp giấy tờ để đi làm. Nay không đi được vì không có giấy qua chốt nên chắc công ty cũng hiểu, không đến trừ lương”, anh Sách nói. Nhiều người ra đường không lý do Một thanh niên khi được yêu cầu kiểm tra giấy xác nhận đi đường liền đáp: “Tôi không biết cần phải có giấy tờ để ra ngoài, sáng nay tôi mang hộp khẩu trang cho bạn nên mong cán bộ cho qua”. Cán bộ trực chốt hỏi tiếp: “Nhà bạn anh ở đâu?” “Nhà bạn tôi ở Q.Cầu Giấy”, anh thanh niên đáp. “Ở Q.Cầu Giấy có rất nhiều cửa hàng thuốc bán khẩu trang. Hiện đang thực hiện giãn cách xã hội nên anh không được ra ngoài khi không có lý do chính đáng, mời anh quay xe lại”, cán bộ trực chốt nói. Hầu hết người dân đều chấp hành việc kiểm tra khi đến chốt trực Nhiều người cầm sẵn giấy xác nhận trên tay để lực lượng trực chốt kiểm tra, tiết kiệm thời gian

Nghe xong, anh thanh niên đành quay xe về. “Mấy ngày cuối tuần tôi ở nhà, không đi đâu cả, sáng đi ra đường để mang khẩu trang cho bạn nhưng không có giấy tờ gì phải quay lại. Tôi biết giờ phải hạn chế ra đường rồi nhưng nghĩ không đến mức căng như vậy”, anh này nói. Tương tự, một trường hợp khác cũng buộc phải quay lại vì không có giấy tờ chứng minh lí do ra đường. “Mấy hôm trước tôi ở Q.Cầu Giấy nhưng cũng ở nhà không đi đâu cả, sáng nay về phòng trọ ở Q.Bắc Từ Liêm nhưng tôi không có giấy tạm trú, tạm vắng nên cũng không được vào. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, chắc phải liên hệ với chủ trọ làm giấy xác nhận mới đưa qua chốt để tôi có thể vào được”, người này cho biết. Nếu không có giấy xác nhận lý do chính đáng, người dân buộc phải quay lại Lực lượng trực chốt đeo thêm kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn

Chị Nguyễn Thị Chuyền (Bí thư Đoàn P.Minh Khai, tham gia trực chốt) cho biết, trên địa bàn phường có 12 chốt kiểm tra lý do ra ngoài của người dân. Những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng được tuyên truyền, nhắc nhở để người dân thực hiện, chấp hành các biện pháp phòng dịch. “Người dân nếu có lý do ra ngoài mua lương thực, đồ thiết yếu thì lực lượng trực chốt sẽ tuyên truyền, mời người dân quay về chợ dân sinh trong khu vực của phường, không nhất thiết ra nơi khác đi chợ. Nếu những người đi làm theo diện được phép hoạt động khi thực hiện giãn cách xã hội phải có giấy xác nhận của công ty. Bên cạnh đó, vẫn còn có một số trường hợp tỏ vẻ khó chịu khi chúng tôi hỏi giấy tờ, kiểm tra lý do ra đường. Khi được nhắc nhở, tuyên truyền người dân cũng ủng hộ, chấp hành quy định phòng dịch”, chị Chuyền cho hay. Trực chốt sẽ hoạt động khi Hà Nội hết giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19