Hà Tĩnh: Cha chồng đánh con dâu và cháu nội nhập viện rồi uống thuốc tự tử

Trưa nay, 14.11, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc cha chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện rồi uống thuốc sâu tự tử vừa xảy ra trên địa bàn.

“Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc đau lòng này là do cha chồng xích mích với con dâu. Hiện cả 4 nạn nhân trong vụ việc phải nhập viện điều trị nên chúng tôi vẫn đang chờ để lấy lời khai, xác định nguyên nhân cụ thể”, thượng tá Thành nói.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 18 giờ tối ngày 13.11, trong lúc chuẩn bị ăn cơm tối, ông H.T.C (70 tuổi, trú tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, H.Nghi Xuân) xảy ra mâu thuẫn với con dâu là chị Phạm Thị D. (34 tuổi).

Sau khi cãi cọ qua lại, ông C. do không kiềm chế được cơn nóng giận nên đã đánh chị D. và 2 cháu gái (9 tuổi và 4 tuổi) con của người con dâu này bị thương

Mâm cơm tối tại nhà ông C. dọn ra chưa kịp ăn Ảnh Tân Kỳ

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân hàng xóm đã có mặt tại nhà ông C. và đưa cả 3 mẹ con chị D. đi bệnh viện cấp cứu.

Về phần ông C. sau khi gây ra vụ việc kể trên, ông này lập tức bỏ trốn lên ngọn núi gần nhà rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử. Rất may trong quá trình tìm kiếm, Công an H.Nghi Xuân đã sớm phát hiện ra ông C. để đưa ông này đi bệnh viện cấp cứu. Nhờ được các bác sĩ dùng thuốc can thiệp kịp thời nên ông C. đã giữ được tính mạng.