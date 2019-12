Nóng trên mạng xã hội: Xôn xao clip cha chồng đánh con dâu và bà sui

Ngày 27.12, đoạn clip chị Huỳnh Thị K.N (27 tuổi, ở TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) bị cha chồng là Trần Q.D (54 tuổi, ở xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi) đánh đập lan truyền trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ. Cùng ngày, chị N. cho biết đã gửi đơn đến Công an xã Long Thạnh tố cáo cha chồng và chồng là Trần P.V (28 tuổi, ở xã Long Thạnh) hành hung chị và mẹ mình.

V. (bìa phải) và ông D. tại buổi làm việc với Công an xã Long Thạnh chiều 27.12

Tuy nhiên, ngày 13.12, vợ chồng chị N. lại mâu thuẫn, V. tiếp tục hành hung, đánh đập vợ. Gia đình V. còn ôm đứa con về nhà chồng nuôi, mặc cho chị khóc lóc, van xin. Chị N. kể, trong một lần vì quá nhớ con, chị cùng mẹ ruột là bà Lê K.L (54 tuổi) đến nhà chồng xin đưa con về nhà chơi. Trước khi đi, bà L. có điện thoại cho gia đình sui gia và được đồng ý. Tuy nhiên, khi chị N. ẵm con được khoảng 5 phút thì ông D. cùng hai người con gái gồm Trần Thị K.D (24 tuổi) và Trần Thị T.T (21 tuổi) bất ngờ lao vào liên tiếp đánh đập và giành con chị N. Không những vậy, ông D. còn điện thoại cho anh V. về nhà, thay vì can ngăn, V. chửi bới vợ và mẹ vợ.

Giằng co khoảng 5 phút, người dân ở địa phương can ngăn. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, khi V. về tới, ông D. tiếp tục “hiệp hai” hành hung con dâu và cả... bà sui. Theo ông Cum, khi chồng của chị N. vừa về tới nhà thì gia đình ông D. lại cự cãi quyết liệt với bà L. Bất ngờ ông D. xông vào đánh, đạp bà L. té xuống đường. Rồi ông D. vẫn tiếp tục dùng chân liên tiếp đạp vào lưng bà L.

Chị N. cho biết, do mâu thuẫn giữa chị và chồng không thể hàn gắn nên chị quyết định gửi đơn ra tòa để xin ly hôn. Trong thời gian chờ tòa giải quyết, chị yêu cầu Công an xã Long Thạnh làm rõ hành vi của ông D. và V.

Chiều 27.12, Công an xã Long Thạnh đã mời chị N., ông D. và V. lên trụ sở. Tại đây, ông D. thừa nhận có việc mình hành hung con dâu và bà L. và nhận “sai hoàn toàn”. Ông D. xin lỗi chị N. và bà L, mong bỏ qua cho ông. V. cũng cam kết không hành hung vợ nữa. Gia đình chị N. đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng bà L. đề nghị ông D. bồi thường tiền thuốc. Đại diện công an xã cũng nhắc nhở ông D. và V. nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Đồng thời, công an yêu cầu phía ông D. tạo điều kiện cho chị N. đến thăm con trong thời gian chờ tòa xử lý vụ ly hôn.