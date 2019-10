Chồng đánh vợ, phụ nữ Việt lên tiếng: Ai nhường ai để gia đình êm ấm?

Thời gian qua, nhiều câu chuyện chồng đánh vợ được Thanh Niên đăng tải khiến dư luận rất bức xúc và lên án. Nhưng có điều đáng buồn, những người phụ nữ ấy đều cam chịu, đến khi quá giới hạn chịu đựng hoặc người khác phát hiện, câu chuyện của họ mới được mang ra ánh sáng.

Tiến sĩ (TS) tâm lý Vera Hà Anh cho biết, hiện nay nhiều người chồng đánh vợ vì tự cho mình quyền bạo lực như một “công cụ hợp pháp”. Thật đáng lo ngại cho một xã hội như vậy.

Theo TS Hà Anh, nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình do thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống về hôn nhân và gia đình . Vợ chồng đánh nhau không hẳn là vì thiếu văn hóa mà do cả người vợ và bạn đời đều không kiểm soát được cảm xúc, những hệ thống định kiến ngày xưa, hay hệ lụy của xã hội mang lại (từ tấm gương cha mẹ, tuổi thơ tổn thương, bị so sánh, không được yêu thương…)