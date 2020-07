Hải Phòng dẹp nạn 'xí chỗ' lòng đường

Từ nhiều năm nay, các tuyến phố chính ở trung tâm TP.Hải Phòng như Trần Quang Khải, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Lãn Ông, Quang Trung thường xuyên bị chiếm dụng lòng đường để phục vụ mục đích kinh doanh.

Tình trạng này khiến người dân và du khách khi đến Hải Phòng vô cùng bức xúc. Anh Ngô Anh Quyền (41 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) phản ánh: “Hải Phòng không quá nhiều xe nhưng rất khó tìm được chỗ đỗ. Đi dọc đường Trần Quang Khải hay Minh Khai đều thấy nhiều tấm biển sắt hoặc ghế nhựa đặt “nhận phần” chỗ đỗ xe. Nếu đỗ vào là có người ra đuổi”.

Chị Thanh Vân (35 tuổi, ngụ Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) cũng nhận xét: “Các hàng quán đưa hết ghế, gạch đá, bê tông xuống lòng đường chiếm chỗ để xe cho khách của họ, nhìn rất nhếch nhác và gây nguy hiểm cho người đi đường”.

Thực tế, Q.Hồng Bàng từng tổ chức nhiều đợt ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường với sự tham gia của lực lượng quản lý đô thị và công an phường. Sau mỗi đợt ra quân, tình trạng lấn chiếm lòng đường vẫn tái diễn. Chính vì vậy, ông Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, đã yêu cầu công an quận này tổ chức ra quân xử lý.

Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng đội CSGT-TT, Công an Q.Hồng Bàng, cho biết: “Bắt đầu từ ngày 29.6, chúng tôi huy động 6 tổ công tác thực hiện tuần tra, xử lý tình trạng người dân mang các loại vật cản ra lòng đường để nhận chỗ, phục vụ mục đích kinh doanh. Trước mắt, chúng tôi sẽ nhắc nhở, yêu cầu người dân tháo dỡ các vật cản. Với những trường hợp không chấp hành, chúng tôi sẽ tịch thu vật dụng”.

Theo thiếu tá Phạm Đức Dương, tính đến hết ngày 1.7, lực lượng công an đã thu giữ hơn 300 vật cản, gồm: ghế, trụ, cột bê tông, cột tre, thùng xốp, thùng nhựa, biển quảng cáo... đặt ở vị trí sai quy định, gây cản trở giao thông. Sự quyết liệt của lực lượng công an trong 2 ngày qua đã khiến việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở các tuyến phố trung tâm TP.Hải Phòng bị xóa bỏ. Trong ngày 2.7, lực lượng công an chỉ thu được hơn 50 vật cản. Các tuyến đường đều đã thông thoáng.