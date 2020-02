Hàng ngàn hộ dân khốn đốn vì dự án di dân 'đắp chiếu'

Năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án tái định cư (TĐC) Khe Mừ (tại xã Thanh Thủy, H.Thanh Chương) để đưa hơn 100 hộ dân sống trên sông Lam lên bờ với kinh phí 74 tỉ đồng. Tháng 12.2011, dự án được tỉnh Nghệ An điều chỉnh, bổ sung thêm một số hạng mục và tăng kinh phí lên 83 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, khu TĐC sẽ là nơi ở mới của hơn 100 hộ dân vạn chài sống lênh đênh trên sông nước từ hàng chục năm qua. Ngoài diện tích đất ở và đất vườn, người dân còn được giao đất rừng để sản xuất. UBND tỉnh giao chủ đầu tư là Chi cục Phát triển nông thôn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng vào cuối 2012.

Bà Hoàng Thị Hồng, một cư dân vạn chài, cho biết: “Chính quyền đã nhiều lần hứa hẹn đưa chúng tôi lên bờ, nhưng quá lâu rồi. Bây giờ, có hứa chúng tôi cũng không dám tin nữa”. Ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch UBND H.Thanh Chương, cho biết: “Dự án bị tắc quá lâu khiến người dân thất vọng, chán nản. Huyện đã nhiều lần có văn bản đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện dự án để người dân có nơi ở nhưng vẫn chưa có kết quả”.

Theo chủ đầu tư dự án Khe Mừ là Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An, nguồn vốn T.Ư hỗ trợ 67 tỉ đồng đã chi hết cho một số hạng mục đã làm, phần còn lại do tỉnh Nghệ An bố trí nhưng từ cuối 2012 đến nay vẫn xoay chưa ra nên dự án không thể tiếp tục thực hiện.