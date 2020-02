Hoảng hồn cô gái Việt về từ Daegu livestream khoe... trốn cách ly

Theo nội dung đoạn livestream, chị T. khẳng định những người bị cách ly là những người không thông minh, còn những người thông minh như chị sẽ không bị cách ly. “Phụ nữ sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách mình nói như thế nào. Tí về nhà tới Bình Dương em sẽ kể cho mọi người nghe từng li từng tí nha. Trước khi về Việt Nam em đã tìm hiểu có bị cách ly hay không để học theo”, cô nói.

Cô gái áo vàng livestream khoe phi vụ "trốn" cách ly ở sân bay

Cộng đồng mạng vừa bức xúc vừa lo lắng vì không biết chị T. trốn cách ly rồi đi những đâu, gặp những ai. Lỡ chị T. có mang mầm bệnh thì không biết bao nhiêu người sẽ bị vạ lây. Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng vô cùng phẫn nộ về cách hành xử của chị T. và “năn nỉ” chị tự nguyện đi cách ly để không ảnh hưởng đến gia đình, hàng xóm.

Sau khi bị “tấn công” trên trang cá nhân, chị T. đã xóa tất cả các bài đăng liên quan đến chuyện về Việt Nam. Tuy nhiên, dân mạng lại tìm những bài viết trước đó để bình luận về hành vi thiếu ý thức của cô gái này.

Ngoài chị T., thông tin một vài cô gái được một số cư dân mạng cho rằng đã “thông chốt” cách ly khi đi từ Hàn Quốc về Việt Nam cũng được cư dân mạng lo lắng, chia sẻ mạnh tìm kiếm và cảnh báo cơ quan chức năng nên tìm hiểu sự việc.

Quê nhà “sốt vó” truy tìm

Chị T. không những khiến cư dân mạng bức xúc mà còn làm chính quyền nơi quê nhà ở Kiên Giang “sốt vó” đi kiểm tra. Trao đổi với Thanh Niên chiều 26.2, ông Huỳnh Thanh Hà (Chủ tịch UBND xã Lình Huỳnh, H.Hòn Đất, Kiên Giang) cho biết công an xã và địa phương tiến hành xác minh, cô gái trên tên thật là N.T.T (28 tuổi, ngụ ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh). Chị T. kết hôn với một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc vào năm 2010 và cùng gia đình rời khỏi địa phương cách nay khoảng 2 năm.

Thông tin về chị T. xuất hiện trên mạng khiến người dân địa phương hoang mang. Nhiều người nghe lời đồn chị T. sau khi trốn cách ly đã trở về xã Lình Huỳnh. Chiều 26.2, Công an H.Hòn Đất đã gặp một số người dân để xác minh và “chuyện một số chia sẻ cho rằng cô này về Lình Huỳnh là không chính xác”, ông Hà khẳng định. Ông Hà kể, trưa 26.2, một Facebooker gọi điện cho một phó chủ tịch UBND xã nói chị T. đang vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương khám. Sau đó, công an xã và huyện đã liên hệ Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục xác minh mới nhận được thông tin là chị T. đang được cách ly.

Vụ việc vẫn chưa khiến dân mạng thở phào nhẹ nhõm sau một ngày như ngồi trên đống lửa bởi chị T. đã khiến nhiều người nháo nhào, lo lắng. Tài khoản Nguyễn Thành bức xúc mong bên cạnh việc cách ly, pháp luật sẽ xử lý nghiêm chị T. vì không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh. “Chị T. ở nhà một ngày mới đến trạm y tế, lỡ chị ta mà có chuyện gì thì không biết hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào”, anh Thành nhận xét.