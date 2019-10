Hy hữu 'xách nhầm’ túi người khác bỏ quên chứa toàn dép cũ tại Tân Sơn Nhất

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện trường hợp một nữ hành khách có tính “tắt mắt” đã lấy đồng hồ của người khác tại khu vực kiểm tra an ninh, cho vào túi và đi thật nhanh vào khu cách ly. Nam hành khách bị mất đồng hồ đã trình báo với an ninh sân bay về việc mất 1 chiếc đồng hồ Longines tại điểm soi chiếu an ninh.