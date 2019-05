Khách đến siêu thị 'giảm nhiệt' nhưng vẫn còn trộm cắp; Auchan khẳng định không tăng giá

Thấy rẻ rẻ thì mua...

Chiều 26.5 tại các siêu thị Auchan trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Gò Vấp, TP.HCM), Trường Sơn (Q.10), Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp), Trần Bình Trọng (Q.5), lượng hàng hoá và lượng khách đến mua hàng giảm đáng kể so với những ngày đầu giảm giá. Thậm chí tại siêu thị trên đường Trường Sơn, nhiều khách phải ra về tay không. Những nơi này không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy, giành giật như trước.

tin liên quan Siêu thị Auchan bị 'càn quét': Ăn không trả tiền có thể bị phạt tiền, phạt tù Khi PV Thanh Niên khảo sát một số khách hàng ở các siêu thị này, thì nhiều người cho biết thấy giá cả hợp lý thì mua. Một số người cho rằng những sản phẩm của chính siêu thị Auchan thì được giảm giá mạnh còn những mặt hàng ngoài thì giảm ít hơn và tùy vào hạn sử dụng của sản phẩm. Khi PV Thanh Niên khảo sát một số khách hàng ở các siêu thị này, thì nhiều người cho biết thấy giá cả hợp lý thì mua. Một số người cho rằng những sản phẩm của chính siêu thị Auchan thì được giảm giá mạnh còn những mặt hàng ngoài thì giảm ít hơn và tùy vào hạn sử dụng của sản phẩm.

Chị Mai Phương (khách hàng, ngụ Q. Bình Thạnh) cho biết: “Giá bán ở đây đúng là rẻ so với trước vì vậy đợt này gia đình tôi tới mua 3, 4 lần. Ví dụ như hộp ghim này, trước tôi mua mười mấy ngàn trong khi ở đây bán 3 ngàn. Siêu thị cũng đã thông báo khách hàng kiểm tra giá tiền trước khi mua, nếu ưng thì lấy không thì thôi, nếu không rẻ thì người ta đổ xô nhau đi mua làm gì. Nghề của tôi cũng có liên quan đến các hàng hóa nên biết, tôi không nghĩ là siêu thị có gian lận”.

Còn bà Đỗ Thị Mỹ Thuận (Phú Nhuận) cho biết: “Hàng hoá quá rẻ, có những sản phẩm giảm một nửa. Còn nhiều người nói giá cao hơn thì có thể họ nhầm lẫn với những sản phẩm khác hoặc chai lớn hơn nên giá cao. Với lại tôi nghĩ tâm lý của người Việt mình là ham giá rẻ nên không để ý xuất xứ, có khi họ mua phải hàng giả nên giá thấp hơn”.

Anh Lê Hàng hóa để lộn xộn khiến khách hàng khó lựa chọn và không biết được giá trước khi giảm là bao nhiêu

Trong khí đó, bà Mỹ Uyên (khách hàng, ngụ Q.10) cho biết: “Tại siêu thị này người ta đang thanh lý nên giá rẻ hơn ở ngoài là điều tất nhiên. Nhưng có giảm giống như siêu thị thông báo không thì mình không thể biết được tại để lộn xộn quá mình đâu có biết giá ban đầu, kiểm tra máy thấy rẻ rẻ thì mua”.

Những ngày này, tuy lượng khách đến siêu thị không đông nhưng tình trạng mất cắp vẫn còn diễn ra. Một bảo vệ của siêu thị Auchan trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) cho biết tình trạng mất cắp tại siêu thị diễn ra liên tục, như ngày 25.5, có một phụ nữ cố tình trộm đồ trong siêu thị đã bị bảo vệ phát hiện lập biên bản xử lý.

Bảo vệ này cho biết thêm, trước đó thấy nhiều người vào siêu thị tự ý mở sữa, bánh kẹo ra sử dụng và để vỏ lại chỗ cũ. Có người còn vào mặc cả quần áo mới hoặc mang dép mới rồi đi ra khỏi siêu thị.

Auchan khẳng định không bán giá cao hơn bình thường

Quản lý Auchan trên đường Phạm Văn Đồng cho biết, thiệt hại trong những ngày qua là rất nhiều. Người này khẳng định không có chuyện siêu thị bán giá cao hơn và để hàng hóa lộn xộn, sắp thành đống. Khách đến mua hàng quá đông, không đặt các món hàng lại chỗ cũ, nên nhân viên không thể phân loại mà chỉ có thể dọn dẹp cho gọn gàng lại.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Vũ Thị Nương - Giám đốc truyền thông Auchan cho biết sáng nay 27.5, ban giám đốc sẽ tổng kết lại tổng thiệt hại cũng như doanh số bán và xem xét có nên thực hiện chương trình khuyến mãi thứ 2 hay không. Bà Nương nói thêm các siêu thị Auchan sẽ không đưa hàng hóa lên kệ nữa mà tập trung theo từng nhóm hàng riêng biệt như khu thực phẩm, mỹ phẩm riêng…

Bà Nương cho biết chuyện khách đến siêu thị sử dụng bánh kẹo thực phẩm tại chỗ mà không trả tiền là thực tế xảy ra tại hệ thống Auchan.

Anh Lê Lượng khách đến siêu thị Auchan giảm rõ rệt so với vài ngày trước

tin liên quan Nhiều chi nhánh Auchan bị 'càn quét' ăn bánh, socola không trả tiền: 'Quá kinh khủng!' Bà Nương cũng khẳng định Auchan hoàn toàn không bán hàng với giá cao hơn giá bình thường của Auchan tại siêu thị. Hơn nữa, không thể so sánh giá bán tại Auchan với giá trên các trang thương mại điện tử. Bà Nương cũng khẳng định Auchan hoàn toàn không bán hàng với giá cao hơn giá bình thường của Auchan tại siêu thị. Hơn nữa, không thể so sánh giá bán tại Auchan với giá trên các trang thương mại điện tử.

“Ví dụ các trang mạng có chương trình giảm đến 40% sản phẩm thì ở Auchan không thể so sánh như vậy. Chúng tôi chỉ so sánh giá trước và sau khi giảm tại Auchan. Có thể khách hàng so sánh giá bán ở một số trang mạng, mà các trang đó chỉ giảm số lượng nhỏ”, bà Nương thông tin thêm.

Cũng theo bà Nương, sau 1 tuần giảm giá, lượng hàng không còn nhiều, rồi khách không đặt hàng hóa ở đúng vị trí nên người đến sau không biết giá niêm yết. Do vậy, khách không biết giá thực tế, giá trước khi giảm hay giá đã giảm như thế nào.