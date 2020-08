Khách Tây ở Đà Nẵng được xét nghiệm Covid-19: 'Tôi thấy may mắn…'

Theo ghi nhận của Thanh Niên, việc lấy mẫu xét nghiệm đã triển khai chặt chẽ với nhiều bước khác nhau. Để hoàn thành việc lấy máu ở bước cuối cùng, những người nước ngoài tham gia lấy mẫu xét nghiệm phải sát khuẩn, khai báo y tế, thông tin cá nhân, lấy mẫu dịch hầu họng…

Ông Bryan Ford (người Mỹ, làm dịch vụ du lịch trú tại P.Hải Châu 1) chia sẻ, khi dịch Covid-19 xảy ra ông cảm thấy rất may mắn, bởi so với những chỗ khác trên thế giới , ông vẫn cảm thấy Đà Nẵng làm một nơi an toàn.