Khó tin chuyện thiếu nữ bị tố vay nợ hơn 50 người rồi 'mất tích'

Nợ gần 1 tỉ đồng

Hình ảnh P.T.U (21 tuổi, ngụ Q.Kiến An) được lan truyền mạnh trên mạng xã hội Facebook vì bị "tố" đã vay tiền của hơn 50 người rồi “mất tích”. Cụ thể, tài khoản P.N.T chia sẻ: “P.T.U vay của bạn mình tên A. 27 triệu. Do nhẹ dạ cả tin, ngày 28.3, A. đã chuyển khoản cho U. vay số tiền là tiền đóng học của A. Chính vì vậy, A. không thể cho gia đình biết. Sau thời gian dài bị U. khất nợ, A. đành đăng bài tìm các chủ nợ của U. để cùng vào cuộc. Lúc vay, U. có nói để lấy hàng và hẹn 1 - 2 tuần sau sẽ trả. Khi thấy nhiều người khác đòi nợ U. thì A. bắt đầu lo lắng”.

Người đăng tải thông tin này còn cho biết đã có rất nhiều “chủ nợ” của U. liên lạc. Tổng cộng có hơn 50 người cho U. vay tiền. Số tiền mà U. nợ được cho là đã lên đến hơn 900 triệu đồng. Đi kèm thông tin trên là hàng loạt ảnh chụp U. nhắn tin vay tiền và khất nợ. Theo những tin nhắn này thì khi bị đòi tiền, P.T.U còn trả lời “chủ nợ” với giọng điệu đầy thách thức: “Anh dọa em á, nói thật, thời điểm này không ai dọa được em đâu”.

Thông tin việc P.T.U vay tiền nhiều người đăng trên Facebook đã nhận được hàng nghìn chia sẻ và bình luận. Tài khoản Ngọc Lan thắc mắc: “Không hiểu sao bạn này vay được số tiền lớn thế của từng đấy người. Thật sự giỏi”. Bạn Hồ Đạt Đạt bình luận: “Sao bạn U. lại cần nhiều tiền như vậy nhỉ. Nếu vay chỗ nọ trả chỗ kia còn nói được. Mới 20 tuổi mà mượn gần tỉ đồng”. Bạn Vinh Cool thì bức xúc: “Đọc tin nhắn U. trả lời đến mình còn điên tiết huống hồ chủ nợ”.

Chuyện P.T.U vay nợ rồi "mất tích" được phản ánh khắp mạng xã hội

Nhiều người cùng bức xúc

Trao đổi với Thanh Niên, T.A (một người đã cho U. vay tiền) cho biết: “Khi các “chủ nợ” nói chuyện với nhau thì được biết U. thường lấy lý do bị bệnh, cần tiền nhập hàng (U. buôn bán đồ gốm trang trí), người thân mất để vay tiền và khất nợ. Chúng tôi đã đến tận nhà U. để tìm nhưng cô ta không có nhà. Bố mẹ cô ấy cũng không biết cô ấy đi đâu”.

Theo T.A, nhiều chủ nợ của U. là người rất trẻ vì tin tưởng nên dùng tiền học phí, tiền nhà cho U. vay. Nhiều người không cần U. viết giấy nợ. “Đến lúc đóng tiền học, tiền nhà, không còn cách nào thì chủ nợ mới đòi U. nhưng cô ta vẫn không trả”, T.A bức xúc.

Tìm gặp ông T. (bố của P.T.U) thì được biết: “Mấy hôm nay có nhiều người đến nhà tìm con gái tôi để đòi nợ. Tôi thực sự không nắm rõ nội dung. Tuy nhiên, do thấy quá nhiều người đến đòi nên tôi đã trình báo Công an Q.Kiến An để phối hợp làm rõ”.

Ông T. cho biết, có thể P.T.U lo sợ có cả dân xã hội đòi nợ nên đã tránh đi và không báo cho gia đình biết đang ở đâu.

Ông T. nói: “Tôi cũng rất lo cho con nên đã nhờ lực lượng công an tìm cháu và làm rõ vụ việc. Nếu con tôi vay tiền thật thì cháu phải chịu trách nhiệm. Thú thực là nhà tôi cũng không có điều kiện”. Ông T. cũng muốn công an làm rõ xem vì sao con gái mình lại vay nhiều tiền như vậy, liệu có bị ai lôi kéo, dụ dỗ làm gì không.

Lãnh đạo UBND và Công an P.Quán Trữ cho biết chưa thấy đơn vị chức năng nào báo cáo hay người dân phản ánh về việc khu vực nhà ông T. có người đến đòi nợ hay gây mất an ninh trật tự. Còn theo Công an Q.Kiến An, đơn vị đã nhận được trình báo về sự việc có nhiều người đến đòi nợ con gái ông T. Ông T. cũng có đề nghị công an tìm con gái về để làm rõ, chịu trách nhiệm nếu có.