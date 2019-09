Không tiền trị bệnh, chồng gạt nước mắt đưa vợ về quê

Chúng tôi nghe tình cảnh đó của anh Hiếu, sinh năm 1990 và vợ là chị Trần Thị Yến Oanh, sinh năm 1994, nhà ở KP.Thủ Tửu 2, P.Tân Khánh, TP.Tân An, Long An mà thấy nhói lòng. Anh Hiếu kể, đầu tháng 9.2019, chị Oanh bị xuất huyết dưới da, đi tiểu ra máu. Khi đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, nơi đây lập tức chuyển chị Oanh lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ cho biết chị Oanh bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối, nhiễm trùng máu, phải nhập viện điều trị.