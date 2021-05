Lão nông 20 năm đi xây cầu từ thiện

Ông Danh Hùng chia sẻ: “Mỗi lần làm từ thiện , tôi vận động người thân trong gia đình trước rồi mới đến các nhà hảo tâm. Tôi không vận động tiền, chỉ vận động vật liệu xây dựng và ngày công lao động. Được giúp ích cho mọi người, tôi thấy rất vui và thoải mái”.

Từ năm 2000 đến nay, ông Hùng đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước xây dựng mới 27 cây cầu trên địa bàn xã. Mỗi cây cầu có chi phí vật tư từ 40 - 100 triệu đồng, còn tiền nhân công, ăn uống đều do ông vận động người thân, phật tử và người dân địa phương hỗ trợ. Mỗi lần xây cầu, ông Hùng có thể huy động khoảng 12 người làm vào ngày bình thường và trên 100 người, có khi trên 200 người tham gia vào ngày khởi công, đổ trụ bê tông cầu.

Ông Quảng Trọng Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Định An, cho biết: “Địa bàn xã có nhiều kênh rạch chằng chịt, người dân gặp nhiều khó khăn trong lưu thông. Ông Danh Hùng đã thiết kế thi công, vận động kinh phí vật tư, ngày công lao động xây nhiều cầu giao thông nông thôn chất lượng. Do đó, ông được nhiều người dân yêu quý, nhiệt tình ủng hộ và tin tưởng”.

“Ở đây người dân rất quý ông Hùng, bởi ông siêng năng, thật thà, tốt bụng, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người dân. Mỗi lần xây xong một cây cầu, ông đều báo cáo kinh phí xây dựng rõ ràng. Cầu do ông Hùng thiết kế xây dựng có kinh phí thấp nhưng chất lượng và vững chắc”, bà Lưu Thị Hạnh, ngụ ấp An Phước, xã Định An, nói.