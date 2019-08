Mẹ cạn nước mắt vì con gái lấy chồng Đài Loan mất tích 16 năm xứ người

Đi lấy chồng mong đổi đời

Trong căn phòng trọ nhỏ, bà Lý Muối (70 tuổi, ngụ tại tổ 3, ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM) vừa khóc vừa kể với PV Thanh Niên chuyện con gái út tên Lý Quý Thanh (36 tuổi) lấy chồng Đài Loan rồi mất liên lạc 16 năm nay. Ở tuổi 70, bà luôn mang bên mình một phong bì lớn với đủ các loại giấy tờ: giấy khai sinh của chị Thanh, hộ chiếu, đơn tìm con, sổ hộ khẩu cũ, ảnh cưới của con... với mong muốn tìm được chị.

Ảnh của chị Thanh khi còn trẻ Ảnh: Anh Lê chụp lại

Theo lời bà Muối, khoảng năm 2000, xóm nhà bà Muối rộ trào lưu lấy chồng Đài Loan. Là con gái út trong gia đình đông anh em, bố lại bỏ đi, Thanh thương mẹ một mình vất vả nên quyết định lấy chồng nơi đất khách để tìm cơ hội đổi đời. Thanh chấp nhận làm vợ người đàn ông tên Lin T.Chiang (sinh năm 1967, ở Đài Loan). Ông Lin có qua nhà xin cưới nên bà Muối cũng biết mặt con rể. “Thấy mặt con rể sáng sủa, tử tế nên tôi cũng yên tâm. Nhiều người đi về nói cuộc sống cũng ổn, không có vấn đề gì nên tôi đồng ý. Ai ngờ nhà tôi bạc phước...”, bà Muối nói trong nước mắt.

Chồng và con chị Thanh ở Đài Loan Ảnh: Anh Lê chụp lại

Qua Đài Loan được một năm, chị Thanh sinh con đầu lòng. Khi con gái được hơn một tuổi, chị mang thai đứa thứ hai. Lúc này, chị Thanh cùng chồng con về VN thăm mẹ. “Vợ chồng nó ở với tôi một tháng rồi mới trở lại Đài Loan, đó cũng là lần cuối tôi gặp con”, bà Muối nghẹn ngào.

Biến cố xảy ra khi chị Thanh sinh con thứ hai được 4 tháng thì bà Muối không thấy con gái liên lạc. Nghi có điều chẳng lành, bà tìm cách liên hệ với con rể thì được thông báo: “Thanh bỏ chồng con theo trai”. Sau đó, bà Muối gọi lại nhiều lần nhưng không ai nghe máy. “Bỏ đi thì phải còn người chứ. Giờ tôi phải đi hỏi cho ra lẽ, sống thì phải còn người, chết thì phải có giấy báo tử”, bà Muối quả quyết.

Đi du lịch để xin visa sang Đài Loan tìm con

16 năm trôi qua, bà Muối vẫn nung nấu ý định đi tìm con gái . Mỗi lần nghe có người từ Đài Loan về bà đều hỏi thăm tin tức nhưng vô vọng. Năm 2015, bà Muối được hàng xóm lập một tài khoản Facebook với tên Lý Muối và đăng tải thông tin tìm con lên mạng. Bà Muối cũng thường xuyên lên Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM để xin visa nhưng bị từ chối. Cơ quan này cho biết có thể xem xét làm visa cho bà nếu có đủ dấu mộc đi du lịch 10 nước, trong đó buộc phải có một trong các nước: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Thương cho hoàn cảnh của bà Muối, chị Yến Phượng (người VN sống ở Đài Loan) cho bà cùng đi du lịch đến 4 nước trong khu vực Đông Nam Á. Mang tiếng là đi du lịch nhưng mỗi chuyến đi của bà Muối cốt yếu là để xin được dấu mộc thì về. “Giờ chỉ cần đi thêm Nhật Bản nữa là tôi đủ dấu mộc xin visa sang Đài Loan. Mà chi phí đi du lịch ở Nhật đâu phải rẻ, vé cả đi về khoảng 47 triệu”, bà Muối bộc bạch.

Chị Yến Phượng cho biết mình là bạn thân của cháu ruột cô Muối nên giúp đỡ. Chị đã đến nhà con rể cô Muối ở Đài Loan nhưng ông Lin từ chối không tiếp vì lý do chị Thanh bỏ nhà đi đã lâu. Hiện tại, ông Lin cũng đã bán căn nhà ở địa chỉ cũ. Tổ trưởng tổ 3 (ấp Mỹ Hòa 3) cho biết có biết đến sự việc do bà Muối kể lại. Đại diện Công an xã Tân Xuân cũng chia sẻ: “Chúng tôi rất thương cảm cho trường hợp của bà Muối, có điều bà không thường trú ở đây nên chúng tôi chỉ có thể xác nhận giấy tạm trú để bà làm các giấy tờ đi tìm con”.