Mẹ ruột đánh, đuổi con bị phạt hành chính 2 triệu đồng ở Ninh Bình

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip dài gần 1 phút quay cảnh một bé trai không mặc quần áo, ngồi khóc ngoài đường , trên người bé có nhiều vết thâm tím ở vùng lưng và vai. Trong đoạn clip, nhiều người cho rằng cháu bị mẹ ruột mình đánh và đuổi ra đường.

Khi xem clip, nhiều người đã bình luận và cho rằng hành động của người mẹ rất đáng lên án, không thể chấp nhận được. Nhiều người còn bày tỏ quan điểm và kêu gọi cộng đồng lên án người mẹ này.

Nhiều người lên án người mẹ khi lột quần áo, đánh con và đuổi ra đường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Công an thành phố Ninh Bình xác định, vụ việc xảy ra vào tối ngày 30.9, tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Nạn nhân là cháu T.Đ.L (14 tuổi), con của chị N.T.M (39 tuổi, ngụ tại phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình)

Ngày 31.10, thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình cho biết, làm việc với cơ quan công an, chị M. thừa nhận mình đã đánh cháu L. Nguyên nhân là do cháu L. nói dối mẹ đi học để đi chơi điện tử.

Cụ thể, chiều ngày 30.9, cháu L. có lịch học buổi chiều, gồm 2 ca: ca 1 từ 14 – 16 giờ; ca 2 từ 16 – 18 giờ. Sau khi học xong ca 1, cô giáo cho nghỉ ca 2, nhưng cháu L. không về nhà mà đi chơi điện tử đến 18 giờ cùng ngày mới về.

Hành động của người mẹ đánh con đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Khi về nhà, chị M. hỏi con thì cháu L. nói vẫn đi học bình thường, nhưng khi chị M. hỏi cô giáo thì mới biết cô cho nghỉ ca 2. Phát hiện con trai nói dối đi học để đi chơi điện tử, chị M. đã lột quần áo, dùng cán chổi đánh vào vùng lưng và vai cháu L, sau đó đuổi cháu ra đường. Người dân và người đi đường phát hiện, đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội.