Mỏi mòn chờ thông xe một tuyến đường

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải, cho biết dự án xây dựng tuyến đường nông thôn Đình thần Nguyễn Trung Trực, thuộc ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch về đến trung tâm UBND xã An Trạch A được UBND tỉnh phê duyệt cuối năm 2010, do UBND H.Đông Hải làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài gần 7,7 km, theo thiết kế mặt đường bê tông nhựa nguội rộng 3,5 m, lề đường mỗi bên 1 m, nằm trong phạm vi nền đường đất đen cũ 6,5 m. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 108 tỉ đồng, nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ.