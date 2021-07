Mưa lớn gây đổ cây ở trung tâm TP.HCM, CSGT đội mưa dọn dẹp hiện trường

Lúc 17 giờ 50 phút, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây dông vẫn đang phát triển trên hầu hết các quận, huyện của khu vực TP.HCM. Dự báo trong vài giờ tiếp theo, mây dông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông cho hầu hết các quận, huyện thuộc TP.HCM . Có nơi mưa vừa, trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Trước đó, từ đầu giờ chiều ngày 19.7, cơn mưa to đổ xuống ở nhiều khu vực như: Q.Tân Bình, H.Hóc Môn, H.Bình Chánh. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, khu vực trung tâm, các Q.1, Q.3, Q.10, Q.11, Q.Bình Thạnh trời tối sầm, dông kéo đến, trời nhanh chóng chuyển mưa.

Cây đổ chắn ngang đường Lý Tự Trọng Ảnh: V.P CSGT cùng Công an P.Bến Nghé và nhân viên cây xanh phối hợp nhanh chóng xử lý hiện trường Ảnh: V.P Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, những cơn mưa trong thời gian này ở TP.HCM thường kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh là do nhiệt độ , độ ẩm trong không khí khá cao.

Lúc 16 giờ, trong cơn mưa to, Đội CSGT - TT Công an Q.1 nhận được tin báo của người dân có cây đổ trước địa chỉ 17 - 19 đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé (Q.1), CSGT đã sử dụng máy cưa cây được trang cấp cho đơn vị, phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé đến dọn dẹp, xử lý hiện trường.

Cùng thời điểm đó, một cây xanh khác trên đường Tôn Đức Thắng cũng đổ ra đường. CSGT, Công an phường và nhân viên cây xanh cùng có mặt điều tiết, xử lý hiện trường. Ảnh: V.P Tại đây, một nhân viên của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh cũng đã có mặt, nhưng cây lớn, máy cưa không đủ mạnh để cưa thân cây. Do đó, CSGT đã cùng phối hợp cưa thân cây, dọn dẹp gọn vào lề đường, nhanh chóng trả lại mặt đường thông thoáng cho xe cứu thương và người dân có nhu cầu thiết yếu đi qua.