Năm 2019, những chuyện tình Việt như cổ tích: Kỳ diệu mảnh ghép đời ta có nhau

Tác giả Hae Min viết trong cuốn Yêu những điều không hoàn hảo: "Dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy...". Thật kỳ diệu, năm 2019, Báo Thanh Niên đã gửi đến bạn đọc rất nhiều câu chuyện cảm động về tình yêu.

Tất cả những nhân vật ấy đều có những điểm xuất phát thật đặc biệt: Có người khiếm khuyết về cơ thể vẫn tìm thấy chân tình, có người cách người yêu ngàn cây số nhưng vẫn quyết xây tổ ấm, có người phụ nữ ngồi xe lăn vẫn được chàng trai trẻ hơn 5 tuổi yêu chiều và cưới làm vợ...

Kết thúc những câu chuyện đẹp đẽ ấy là một mái ấm, là những đứa trẻ xinh xắn, là sự yêu thương của gia đình - những người ngay từ đầu đã ngăn cản quyết liệt...

Không có một cuộc mưu sinh nào là dễ dàng. Thế nhưng, dù có khó khăn đến mấy, những đôi có chuyện tình cổ tích vẫn hạnh phúc vì có nhau.

Hãy cùng Thanh Niên nhìn lại những điều tuyệt vời của năm 2019, để đón chào một năm mới đong đầy yêu thương.

Cô gái xinh xắn Lại Thị Mỹ Lý phải lòng chàng nhạc công khiếm thị cùng quê Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, ở xã Phổ Cường, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi). Lý lo lắng khi thấy Phước gò lưng đạp xe đến trường nên chở anh đến lớp. Sau giờ học, Lý đưa Phước đến những điểm chơi nhạc và chờ đón chàng trở về.



Nghe tin con gái yêu chàng trai khiếm thị, gia đình Lý ra sức ngăn cản vì "sợ nó mù bẩm sinh sẽ lây truyền sang con thì khổ". Cô nhất quyết: "Con yêu và nhất quyết không thể sống thiếu anh ấy".

Đóa hoa tình yêu của vợ chồng Phước - Lý là bé "Củ Cải yêu thương" đẹp tựa thiên thần TRANG THY

Khi Phước chuyển vào Bình Định học. Lý giấu tin Phước chuyển trường rồi xin cha mẹ vào học chuyên ngành thư viện cùng trường người yêu để tiện việc chăm sóc.



Sau khi ra trường, cô lưu lại nơi quê người chăm sóc người yêu cho đến khi anh hoàn thành khóa học. Thấu hiểu nỗi lòng của con, cha mẹ Lý chấp nhận và đồng ý cho đám cưới.



Sau bao vất vả, đóa hoa tình yêu của vợ chồng Phước - Lý đã khoe sắc. Đó là bé Nguyễn Lại Như Ngọc đẹp tựa thiên thần được bố mẹ cưng nựng gọi là "Củ Cải yêu thương".





Chàng trai 9X cưới vợ lớn hơn 5 tuổi ngồi xe lăn

Anh Nguyễn Minh Trí (26 tuổi, quê Long An) may mắn sinh ra khỏe mạnh nhưng chị Phan Ngọc Diễm (31 tuổi, quê Long An) lại bị khuyết tật đôi chân, cột sống bị vẹo, suốt đời phải ngồi xe lăn. Dù vậy, anh Trí vẫn yêu thương và quyết định về chung một nhà với chị Diễm.

“Nhờ chương trình “Câu chuyện tình tôi” mà tôi biết vợ, sau đó nhắn tin rồi hẹn gặp để biết mặt xem ngoài đời như thế nào, giờ đã trở thành vợ tôi”, anh Trí chia sẻ.