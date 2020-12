Ngày cuối năm, các bến xe TP.HCM tấp nập người đổ về quê đón năm mới

Chiều ngày 31.12 tại Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), lượng khách đổ dồn về bến xe rất đông. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, rất đông hành khách tại đây đến bến để kịp chuyến xe về quê đón giao thừa. Với lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên, tình hình bên trong và ngoài bến diễn ra trật tự và ổn định.

Mong một năm mới tốt đẹp hơn

Nguyễn Trường Hải (nhân viên bến xe) cho biết năm vừa qua là một năm rất khó khăn khi bản thân anh cũng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19

“Tôi chạy xe ôm ở bến xe cũng gặp khó khăn, mọi người năm vừa rồi thu nhập giảm sút dữ lắm. Ngay cả bến xe cũng phải cắt giảm bớt nhân lực vì ảnh hưởng của dịch bệnh, một số nhân viên phải chuyển qua Bến xe Miền Đông mới. Mong cho năm mới mọi sự qua đi, để mọi điều may mắn tới với đất nước”, anh chia sẻ.

Đang trên đường mua vé xe về Gia Lai, ông Đường Văn Nhân (52 tuổi) tâm sự: “Kinh tế năm vừa qua khiến ai cũng trục trặc, tôi làm bảo vệ cũng bị đình trệ mấy tháng. Cũng còn vài giờ qua năm mới rồi, tôi cũng chỉ mong muốn dịch bệnh mau qua để năm sau gặp nhiều may mắn và cuộc sống ổn định hơn”.

Đến 5 giờ chiều, lượng người chen chúc nhau đổ về ngày càng đông. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ tại đây luôn tích cực kiểm tra thân nhiệt và thường trực nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tranh thủ về quê đoàn tụ gia đình

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 12 giờ 30 phút trưa 31.12 tại Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân), lượng người đổ về bến ngày càng đông. Hầu hết, mọi người đều có ý thức phòng dịch với khẩu trang y tế . Bảo vệ của bến xe thường xuyên đo thân nhiệt cho khách ra vào.

“Tôi định về quê sớm hơn nhưng hôm nay phải thi giữa kỳ. Tôi xếp sẵn quần áo, vừa thi xong là tôi chạy ra bến xe luôn. Tôi không mua vé trước vì không nghĩ là đông như vậy, nghĩ sắp được về quê có chờ lâu tí cũng không thành vấn đề”, chị Nguyễn Ngọc Tường Vy (21 tuổi, quê Sóc Trăng) cho biết.

Làm công nhân tại Bình Tân, anh Duy Phúc (32 tuổi, quê Đồng Tháp) tranh thủ Tết dương lịch cùng vợ con về quê thăm bố mẹ. “Tuy về nhà được có 3 ngày thôi nhưng được gần gũi với cha mẹ là được rồi. Ba tôi hiện sức khỏe không tốt nên gia đình tôi tranh thủ dịp này về thăm ông luôn. Sau đó, vợ chồng tôi lại tiếp tục lên đây làm để kiếm thêm tiền cho Tết âm lịch”, anh Phúc nói thêm.

Ông Trần Nhân Hậu – Trưởng ban Phòng vé bến xe Miền Tây cho biết ngày 31.12, lượng khách đổ về đây tăng so với thường ngày. “Dự báo bến xe sẽ đón từ 30.000 – 32.000 lượt khách, tăng 26% so với những ngày thông thường. Tuy nhiên, cũng chỉ bằng với những ngày bình thường so với thời điểm trước dịch bệnh”, ông Hậu cho biết thêm.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, bến xe đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho khách ra vào.