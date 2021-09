Người dân đi xe máy rời TP.HCM về quê được thuyết phục chờ liên lạc địa phương

Ban đầu khi được thuyết phục, 24 người đi trên 12 xe máy không đồng ý quay về nhà trọ. Theo quan sát của PV, trong 24 người này có người già, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Đến 18 giờ, CSGT Cát Lái phối hợp CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an P.Nguyễn Thái Bình (Q.1) và UBND P. An Phú (TP Thủ Đức) tiếp tục vận động người dân.

Đến 19 giờ 30 phút, Công an TP Thủ Đức, Công an P. Nguyễn Thái Bình, UBND P.An Phú cùng CSGT Cát Lái, CSGT Bến Thành đã thuyết phục người dân đồng ý quay về tạm cách ly tại trường THCS Trần Quốc Toản trên địa bàn P.An Phú, chờ cơ quan chức năng liên lạc với địa phương (nơi người dân muốn về) để tổ chức đưa về.