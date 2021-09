CSGT TP.HCM dọn dẹp, gỡ chốt kiểm soát trên đường

11 giờ ngày 30.9, Công an Q.Tân Bình (Công an TP.HCM) thành lập các tổ tuần tra lưu động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và tổ chức lưu thông, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.