Người dân TP.HCM có được đi ăn uống, cà phê Tết khi thành phố ngưng một số dịch vụ?

Bên trong khuôn viên Hội hoa Xuân có lực lượng bảo vệ nhắc nhở bà con phải đeo khẩu trang. Nhưng thực tế, ông Phương cho rằng vẫn có một số du khách tháo khẩu trang khi chụp hình, chụp xong đeo lại ngay. Tuy nhiên, trước tình hình dịch diễn biến như hiện nay, từ hôm nay, BTC sẽ yêu cầu du khách chụp hình cũng phải đeo khẩu trang, thực hiện quyết liệt để chung tay phòng chống dịch.

Hoa sứ rực rỡ màu sắc tại Hội hoa xuân Ảnh: Vũ Phượng

Tham gia bảo vệ tại Hội hoa Xuân Tết Tân Sửu 2021, ngoài lực lượng tại chỗ, công ty Cây xanh còn hợp đồng với 1 công ty bảo vệ, lực lượng công an TP, công an quận, công an phường, dân quân để đảm bảo cho du khách tham quan an toàn.