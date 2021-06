Người Hà Nội lao đao vì nắng nóng hơn 50 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng tại Hà Nội hôm nay, 2.6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Người dân thủ đô đã có một ngày nóng nực. Nhiệt độ ngoài trời thực tế lên tới hơn 50 độ C.

Mặc dù trời nắng nóng gay gắt song nhiều người dân lao động vẫn phải ra đường. Áo khoác ngoài, khẩu trang được người dân trang bị kín mít vừa chống nắng nóng vừa chống dịch Covid-19 Ảnh Gia Hân

Những bộ quần áo kín mít từ đầu tới chân trở thành trang phục quen thuộc trên đường phố Ảnh Gia Hân

Tuy vậy, nhiều người vẫn phải ra đường, vất vả mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt Ảnh Gia Hân

Ai cũng tìm mọi cách để có được chút bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ Ảnh Gia Hân

Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lúc giữa trưa lên tới hơn 50 độ C Ảnh Gia Hân

Mặt đường nhựa như "bốc hơi" dưới nắng nóng hơn 50 độ C Ảnh Gia Hân

Để tránh nắng nóng, người phụ nữ này phải dùng chiếc ô che nắng khi đi xe ôm công nghệ, dù việc làm này là vi phạm quy định về an toàn giao thông Ảnh Gia Hân

Nhiều người lao động tranh thủ bóng mát của những tuyến đường trên cao để ngủ giấc trưa Ảnh Gia Hân

Tuy vậy, không phải ai cũng có được giấc ngủ trưa dù chỉ bên lề đường, dưới những mái che bằng bê tông Ảnh Gia Hân