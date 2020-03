Người Hàn ở TP.HCM: Sốt ruột gọi điện người thân, hoãn về vì dịch Covid-19

Chị Park cũng có ý định về quê thăm gia đình như gặp khó khăn trong việc đi lại. “Vì sống xa quê hương, nên khi dịch bệnh đến, gia đình lo lắng cho tôi nhiều lắm, ngược lại tôi cũng vậy. Do đó, cha mẹ và anh chị cứ hối thúc tôi về quê mãi. Nhưng, như bạn biết đó, hiện nay việc đi lại giữa Việt Nam - Hàn Quốc bị siết chặt, viêc tìm mua vé máy bay cũng khó khăn. Vì thế, tôi không thể về được”, chị Park thở dài và nói.

Dù lo lắng cho quê nhà nhưng nhiều người Hàn Quốc cho biết họ vẫn thoải mái và cảm thấy an toàn an toàn khi ở TP.HCM

Anh Keuk Hwan (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: “Tại TP.HCM và nhiều nơi ở Việt Nam, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Với tôi, nơi đây thực sự an toàn”. Theo anh kể, ở khu vực anh sinh sống, cả người Hàn và người Việt đều có ý thức giữ gìn sức khỏe thời dịch Covid-19. Anh Kwan bởi vậy cảm thấy rất an tâm vì “TP.HCM vẫn nằm trong mức an toàn”.