Dịch Covid-19 khiến công việc lao đao, dân mạng nháo nhào vì 'viêm màng túi'

Việt Nam có nhiều ngành nghề và công ty liên quan hoặc nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Chính vì thế từ khi có dịch Covid-19, nhiều công ty bị giảm đơn hàng, nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt. Trên mạng xã hội, nhiều người cư dân mạng than phiền về ảnh hưởng của Covid-19 đến công việc của mình.

Trả lời câu hỏi: ''Dịch Covid-19 đã khiến công việc của bạn như thế nào?'' trên một group Facebook, bạn Phạm Minh Nguyệt buồn bã: ''Không đi dạy 1 tháng rồi. Do dạy ở trung tâm ngoại ngữ nên không đi dạy là không có lương''. Tài khoản Mai Chi than thở: ''Chưa năm nào như năm nay "mất dạy" từ Tết tới giờ. Lương bổng gì đều không thấy. Nghĩ mà tâm trạng bất an rầu thúi ruột''.

Facebooker Thanh Thuần đau đớn: ''Hai tháng nay không có bất cứ khoản thu nào mà vẫn phải trả tiền thuê lớp hơn 20 triệu''.

Không những giáo viên, những ngành nghề khác cũng vô cùng mệt mỏi khi công việc bị gián đoạn. Huỳnh Mai Trúc Linh, một nhân viên thiết kế nội thất, cho biết: ''Bên mình chuyên cung cấp nội thất nhưng cạn hàng nên không làm ăn được gì cả, thất thu hai tháng trời''.

Chris Phan, hướng dẫn viên du lịch , cũng than thở: ''Tôi làm công ty du lịch và chẳng ai thèm mua tour vì quá sợ dịch bệnh''. Đỗ Huế, lễ tân khách sạn, cùng chung tâm trạng: ''Bỗng dưng khách đang đông thì đột ngột hủy phòng hết, tiền thu vào không đủ tiền để trả cho nhân viên''.

Đối với những công ty, đơn vị vẫn cho nhân viên đi làm thì lại phải kiểm tra sức khỏe gắt gao. Tài khoản Hoàng Thị Thắm cho biết: ''Tới công ty là phải rửa tay sát khuẩn rồi mang khẩu trang liền, sếp còn đi kiểm tra sức khoẻ từng người xem có sốt không, nếu ai cảm thấy mệt liền cho về và đi khám ngay lập tức''.

Bạn Trần My từ miền Tây lên Sài Gòn làm việc bằng xe máy, ngày đầu tiên vào công ty đã bị sốt. "Ngay lập tức các bạn xúm lại đưa đi viện ngay vì lo ngại mình bị "dính" (bị nhiễm Covid-19). Vô bệnh viện gần công ty được hỏi đủ thứ chuyện, nhất là việc có gặp gỡ ai từ vùng dịch hay không. Sau đó được cho nghỉ... dài hạn đến khi nào khỏe khoắn mới được đi làm", My viết.

Chị Hoàng Vân làm công nhân may cũng ca thán: "Đơn hàng đang vơi dần trong khi nguyên liệu may đang cạn kiệt. Mình e phải nghỉ việc sớm quá. Cứ mơ đến thời điểm trước tết phải tăng ca liên tục, có đồng ra đồng vào mà ham. Biết bao giờ hết dịch để mọi thứ bình thường trở lại?".